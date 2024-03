Reimond, hace un mes te sumaste a la Kings League. Imagino que ya estás más adaptado a esta nueva experiencia...

Sí, estoy contento, disfrutándolo, más adaptado a la ciudad, al clima, aquí (México D.F.) es mas altura que Lima, es más parecido a Arequipa. Me han recibido muy bien los muchachos, el equipo, ya cumplí un mes, ya completamente adaptado a la liga, a las reglas que al principio me parecían complicadas y dándole duro para sacar los resultados que el equipo necesita.

¿Cómo se da esta posibilidad?

Después que falleció mi papá, decidí no jugar fútbol profesional por buen tiempo. Después quería retomar la alegría de jugar al fútbol, la pasión, hacía partidos de exhibición en el interior del país, quería llegar a los lugares mas recónditos del Perú, darle alegría a la gente. Se dio esta oportunidad, tuve el contacto con Andynsane. Es un equipo de presidente peruano, pero en su mayoría hay mexicanos que se identifican mucho y quieren mucho al Perú, y eso es importante para el Perú que siempre nos sigue.

En la organización están contentos con los números, las vistas de los partidos desde Perú, pero no sorprende porque el público en Perú siempre apoya a los compatriotas en el exterior...

Perú es un país futbolero en su totalidad, como dices tú, cuando hay peruanos representando al país, el 95% de los peruanos te apoya. Esto empezó de menos a más, la gente al principio apoyaba a medias porque no estaba enterada, pero ahora apoyan mucho más, recibo apoyo diario en las redes sociales. Subo fotos, entrenamientos, videos para que la gente esté cerca al equipo, es difícil que la gente venga a ver los partidos por la lejanía, pero subiendo videos, reels, hago que la gente sea parte. Recibir el calor y el apoyo de la gente no tiene precio.

Tu has jugado antes en México, ¿Sientes que hay mucha similitud con el Perú por su gente, la cultura, el trato? Y eso a su vez hace más sencilla la adaptación.

Bueno, al principio había mucho silencio por el torneo, pero la gente se estaba guardando para cuando comience el campeonato. Y ahora en los partidos hay una locura, la gente va con platillos y bombos, y va a alentar a sus equipos sin dañar a nadie, todo deportivo. Si tú vieras, yo termino de jugar el domingo y el lunes ya quiero que vuelva a ser domingo por el ambiente que se vive en los partidos, el ambiente de las barras. Al principio hubo detalles por mejorar, pero es la primera vez que se hace en Latinoamérica este torneo y lo mejoraron muy rápido. El jugador sabe que es un campeonato semiprofesional de fútbol 7, pero parece un torneo profesional porque te tratan como tal.

Te escucho muy entusiasmado. ¿Se puede decir que esta oportunidad ha hecho que recuperes la alegría que habías perdido al jugar al fútbol?

Sí, la Kings League me ha devuelto la alegría para volver a jugar. Divertirme con responsabilidad, porque los resultados son importantes. Y mira que llevamos un partido ganado y dos perdidos, pero aun así, cuando he perdido, me he ido contento a casa porque entregué todo, sé que el equipo dio todo. Evidentemente puedes ganar o perder, pero al final la satisfacción de haberte ido a casa tranquilo después de haber dado todo no tiene precio.

Reimond Manco cumplió ayer un mes en su nuevo equipo, Persas FC | Foto: @FCPersas / X

¿Qué es lo que más te ha sorprendido y ha sobrepasado tus expectativas?

El ambiente que se vive y los chicos del equipo. Hay chicos que se han preparado casi desde que se informó que iba a jugarse la Kings League acá en México. Se han preparado demasiado para ser parte de las pruebas, del draft y lo demuestran en cada entrenamiento. Tú te das cuenta que no vienen a reírse ni a chacotear, sino a entrenar serio, a disfrutar lo que es el fútbol. La verdad que son chicos que no han debutado en el fútbol profesional, pero se portan como tal y trabajan como tal, y me han tratado excelentemente bien. Estoy muy agradecido con ellos porque desde el día 1 me trataron como un mexicano más, y me dieron la confianza desde un principio, se acercan mucho a mi, me preguntan, me piden que le cuente mis experiencias y lo toman de la mejor manera. La verdad yo vine a jugar y no a buscar amigos, pero al final terminé jugando y consiguiendo grandes amigos.

Futbolísticamente hablando, al final esto es una competencia y más allá de que uno lo disfruta, la idea es conseguir resultados para ir al Mundial. ¿Cómo ves el equipo a futuro?

El equipo está bien, lastimosamente no hemos tenido suerte el último partido, pero el resultado no tuvo que ver con el juego. Tuvimos muchas oportunidades y no pudimos concretar. Lo que pasa es que fue atípico; el primer partido de liga se lesiona nuestro ‘9′ (’Menón’), con el que habíamos entrenado desde que llegué un estilo de juego enfocado a que el ‘9′ participe mucho de las jugadas en ataque, entonces al lesionarse sufrimos una gran pérdida. Tratamos de solventarlo, ganamos el segundo partido, pero el tercero nos costó, no había quien la meta, la pelota se paseaba por el área, hilvanábamos jugadas pero no podíamos concretar. ‘Menón’ vuelve esta semana y ahora llegó un chico peruano, Tony Alvarado, que nos va a dar una mano y se viene ahora una fecha doble. Si conseguimos los resultados, vamos a amanecer el lunes segundos o terceros si Dios quiere.

Y tú a nivel individual, ¿vas de menos a más en el torneo? ¿crees que puedes acoplarte bien con tus compañeros?

Bueno, tú eres peruano, has seguido mi carrera y sabes que yo siempre termino mejor de lo que empiezo, entonces todavía se vienen mejores cosas. Yo creo que ya estoy bien físicamente, estoy en mi peso, me he adaptado muy rápido y tú sabes que siempre el final es cuando salen un poco más las ‘diabluras’.

¿Y cómo ves el nivel de los demás equipos?

Fortísimo. El nivel de los demás equipos es fuerte, además tienen mayor poder económico que Persas FC, y les permite tener grandes jugadores, tener mejor plantel y también tenerlos contentos.

Se viene un mundial, que va a tener como presidente nada menos que a Zlatan Ibrahimovic. ¿Cuánto entusiasma esto?

Puedes creer que, sí claro que me entusiasma, pero más me entusiasma ver a los chicos de Persas FC tan entusiasmados, con tantas ganas de querer clasificar al mundial, de jugarlo, y eso es lo que más me motiva. Independientemente de que como jugador y como persona me motiva jugar el mundial, mi motivación fue verle la cara a ellos cuando se enteraron que Zlatan iba a ser el presidente. No tiene precio saber que ellos están luchando por un sueño y yo ser parte de ese sueño y ayudarlos a cumplir, me voy a entregar al máximo partido a partido para poder cumplirlo.

Igual es una responsabilidad muy grande como líder del equipo.

Sí, pero estoy acostumbrado a eso, desde niño siempre tuve responsabilidad, presiones y bueno esto es una presión que a mi me encanta, porque creo yo que le doy a ellos una parte que todo grupo necesita, alguien que ha pasado cosas buenas y malas, y podérselas explicar y contarles de voz propia. Creo que a ellos les sirve de mucho en lo que puede venir de su carrera, recordemos que hay muchos jóvenes, y muchos que han jugado la Kings League y han dado un salto importante a un equipo de primera o segunda, entonces esa es parte de la motivación que le doy siempre.

O sea tú me dices que en este torneo y en el equipo hay futbolistas que tranquilamente podrían estar jugando en Perú o en Sudamérica, en ligas de primera división.

Estoy completamente seguro de eso. En mi equipo está Toño (Antonio Monterde), el arquero, que la verdad me sorprende verlo tapando en la Kings League, porque podría ser primer arquero de cualquier equipo profesional, y también esta Brihan Guti (Gutiérrez), no quiero menospreciar a nadie pero son los que mas resaltan y es un colombiano que está hace tiempo viviendo en México, que también me sorprende que esté jugando en la Kings League. Y no porque sea un mal torneo, sino porque creo que tienen el nivel de un equipo profesional de cualquier liga.

¿Y nadie te ha pedido que lo recomiendes para que jueguen en Perú?

De poder ir a jugar a Perú, sí podrían, y de recomendarlos con alguien yo haría todo lo posible. La verdad que tú sabes que a mi me encanta ayudar, siempre me ha gustado ayudar y si puedo formar parte de algo importante para ellos, yo feliz, sin nada a cambio. Al contrario yo feliz de que ellos puedan cumplir sus sueños y yo ser parte de eso.

Comentaste que recibes bastante mensajes de la gente en Perú. ¿Alguno te pide ser parte de Persas FC?

Sí claro, pero las reglas son un poco complicadas porque el draft se realiza acá y en su mayoría son jugadores mexicanos, y el jugador 11, 12 y 13 pueden ser refuerzos de cualquier parte del mundo, pero para eso tienes que marcar la diferencia como cualquier equipo profesional que lleva refuerzos extranjeros. Siempre me escriben, no depende de mí, no soy el presidente del equipo ni el delegado, evidentemente me gustaría que hayan más peruanos, pero no se puede por ahora. Quizás en el próximo torneo muchos peruanos podrán hacer el esfuerzo de pagar su pasaje y venir a hacer las pruebas y entrar al draft, seguro muchos de ellos se van a animar, pero ahora esto es lo que se puede y vamos para adelante. Igual los mensajes siempre son de aliento y la verdad que eso motiva. Como te dije, termina el partido el domingo, el lunes me levanto y ya tengo ganas de que vuelva a ser domingo.

¿Y cuál es tu rutina allá? ¿Es la misma de un jugador de fútbol profesional?

Sí, acá se entrena muy temprano porque recuerda que la Kings league no es un nivel profesional como una liga mexicana o como la Liga 1 de Perú. Entonces muchos chicos estudian y trabajan, hay muchos chicos que tienen su trabajo y que entrenan muy temprano. Siempre entrenamos a las 7 de la mañana para que los que estudien puedan llegar a la universidad, y los que trabajan a su centro de trabajo. Yo vivo un poco lejos del entrenamiento, estoy a 40-50 minutos del lugar, entonces me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana, cuando todavía está de noche. Me voy a entrenar, regreso, tomo desayuno, y de ahí estoy acá en casa, almuerzo, descanso, me voy al gimnasio, me voy a correr cerca que hay buenos parques, y luego me baño. De ahí a cenar y a ver un poco de series y a descansar para al día siguiente seguir con la misma rutina.

Zlatan será la imagen de la Kings World Cup 2024 (Difusión)

¿Todo lo haces tú solo? ¿Cómo haces en el caso de los alimentos, por ejemplo?

Yo vivo en un departamento donde hay dos habitaciones, en una habitación vive una chica que me ha ayudado mucho, es peruana y lleva 10 años viviendo en México. Ahí es cuando uno dice “los peruanos somos así, nos damos una mano entre nosotros” La verdad se ha portado espectacular conmigo, estoy muy agradecido con ella. Ahora el 25 de marzo llega mi esposa e igual voy a tener que seguir cocinando porque a mí me encanta cocinar y es algo que me relaja.

¿Y extrañas el país, la familia, los amigos?

Al Perú siempre se le va a extrañar, eso es inevitable. El país, la gente, la comida, extraño a mi esposa pero sé que va a llegar la próxima semana. También extraño mucho a mis hijos, después de que dejé de jugar fútbol profesional, me acostumbré a pasar tiempo con ellos, llevarlos al colegio, a su recreación, porque mi trabajo en el podcast (Cojo y Manco) no ocupa todos los días, y a veces cuando viajo a un partido de exhibición, que es a lo que me estoy dedicando y donde la gente me demuestra su cariño en el interior del país, son normalmente los fines de semana. Pero ahora extraño mucho a mis hijos, a mis amigos, pero lo bueno de esta etapa es que sabes que vas a regresar en algún momento, entonces se extraña pero no tienes esa ansiedad de volver, más bien quieres hacer las cosas bien acá para regresar por la puerta grande.

¿Y estás muy pendiente de lo que pasa en la Liga 1 o en la selección peruana?

Estoy pendiente de todo por el podcast y para eso veo todos los partidos. Estoy atento a lo que fue la convocatoria, a todo lo que pasa en Perú. Además yo quería tocar el tema de que estamos un poco complicados porque no nos han pagado a fin de mes a los jugadores 11, 12 y 13, debido a que Persas FC no ha cerrado con ningún auspiciador. Tuve la oportunidad de conversar con Andynsane, obvio él tiene toda la intención de pagar, me ha dado su palabra de que va a pagar, pero el tema es que para sostenerte acá hay que gastar en comida, hay que pagar alquiler, movilidad, y si algún auspiciador peruano de cualquier parte del mundo se quiere sumar, para así facilitar el pago, porque ni el entrenador ha cobrado. Entonces quiero hacer un llamado mediante Depor, que lo ve mucha gente en Perú, y si hay algún auspiciador o una empresa peruana que quiere apoyar a Persas FC, bienvenido sea. Si quieren apoyar a un equipo de presidente y capitán peruano, porque cuando jugamos es más la gente de Perú la que ve los partidos que la de México.

Ojalá que todo se solucione Reimond, sobre todo por el bien tuyo y del equipo. ¿Algún mensaje final para quienes te siguen desde Perú?

Agradecerle a toda la gente que me sigue a mí y a Persas FC, y nos da su apoyo. Pedirles que sigan apoyando porque no todo es color de rosa, todos los días tengo que agarrar mi metro, mi bus, tomar desayuno en puestitos afuera de los entrenamientos, pero eso me ha devuelto la alegría, es como volver a empezar de cero y ya más maduro sin tener la necesidad de cometer los errores que alguna vez cometí, y ver la realidad que debe pasar un futbolista cuando recién empieza a luchar por sus sueños.





