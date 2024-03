A mediados del año pasado, Sporting Cristal sorprendía con el fichaje de Gonzalo Aguirre. Dentro de la política de contratar jugadores jóvenes con proyección, el volante peruano-argentino encajaba a la perfección con el perfil que buscaban en La Florida. Con algunos minutos en el primer equipo de Nueva Chicago y habiendo mostrado cosas interesantes en la Selección Peruana Sub-20, su llegada a Cristal parecía ser un acierto de la dirigencia rimense. Sin embargo, a nueve meses de su incorporación, el presente del futbolista levanta muchas interrogantes debido a su ausencia constante en todos los partidos de la temporada 2024.

Depor indagó sobre la situación del jugador y pudo conocer en primer lugar que Gonzalo Aguirre no presenta ningún problema físico. Actualmente, está entrenando con normalidad junto al primer equipo dirigido por Enderson Moreira, por lo cual se descarta que su falta de minutos sea debido a un problema relacionado con sus condiciones físicas.

La decisión de no registrar minutos durante el año, ya sea en la Liga 1 o la Copa Libertadores, es principalmente una cuestión dirigencial. Moreira no lo ha descartado futbolísticamente; de hecho, Aguirre es del agrado del entrenador debido a sus características de juego, y además cuenta con muy pocos jugadores con su estilo. Desde las altas esferas de Sporting Cristal se ha ordenado que el jugador no participe más, presumiblemente por un tema contractual.

Se conoció por una fuente de Depor que lo ocurrido es que los celestes tenían como objetivo comprar el pase del exjugador de Nueva Chicago, quien se encuentra cedido a préstamo por el club argentino hasta mediados de este año. A pesar de tener la opción de compra, que no era obligatoria, Cristal igualmente quería apostar a largo plazo por el mediocampista. Sin embargo, al no haberse alcanzado un consenso en las conversaciones, desde el Rímac decidieron no continuar con la negociación, desanimando el interés.

Por el momento, Gonzalo Aguirre se encuentra solo entrenando, sin haber sido considerado en ninguna convocatoria hasta ahora. Como suele decirse, Sporting Cristal habría ‘congelado’ al volante, quien deberá decidir si termina su contrato o busca una rescisión contractual para poder jugar durante lo que resta de la primera mitad de esta temporada.

Este medio se ha puesto en contacto con el club celeste y acordaron proporcionar su postura sobre este tema. Sin embargo, hasta el momento del cierre de esta nota, aún no hemos recibido respuesta por parte del club.

Gonzalo Aguirre en la Selección Peruana

Desde la Videna, reconocen a Gonzalo Aguirre como un futbolista con un futuro prometedor. Su convocatoria a la Selección Peruana Sub 20 y su participación en el Campeonato Sudamericano de la categoría lo respaldan. Junto a Catriel Cabellos, el mediocampista brilló en el equipo juvenil bicolor, acumulando el 98% de los minutos bajo la dirección de Jaime Serna. Destacó por su visión de juego excepcional y su habilidad técnica para ejecutar pases precisos.

Meses después, Juan Reynoso lo incluyó en la lista preliminar de convocados para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. La convocatoria de Gonzalo tuvo como objetivo observarlo de cerca e integrarlo gradualmente al universo de futbolistas con los que contaba para afrontar el proceso bajo la dirección del ‘Cabezón’. Luego vino la citación de Chemo del Solar para la Sub-23, con miras el Preolímpico. No obstante, Sporting Cristal finalmente no le concedió el permiso para participar en el torneo continental.

