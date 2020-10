En la última convocatoria de Ricardo Gareca para el arranque de las Eliminatorias Qatar 2002, Santiago Ormeño sonó con fuerza como posible convocado (ante la lesión de Paolo Guerrero, las cartas que más se buscaban eran en ataque), sin embargo, no terminó recibiendo el llamado del ‘Tigre’.

Pese a ello, en conversación en ‘Ale en Depor’, con la periodista Alexandra Hörler, el atacante volvió a dejar en evidencia sus ganas de pertenecer a la bicolor y hasta aseguró que si llegan a llamarlo de México y Perú al mismo tiempo, se queda con la oferta de la blanquirroja.

“Dudo mucho que me llamen al mismo tiempo las dos selecciones (México y Perú). Yo ya tengo la decisión tomada. Si me llamarán las dos, yo me voy a Perú. Me llama mucho el legado de mi abuelo”, sostuvo.

“Mi máximo sueño profesional es jugar en la selección. He conseguido jugar en primera y también quisiera jugar en Europa. Yo creo en mí, solo hay que trabajarlo e intentarlo. Jugar el Mundial es el sueño de cualquier futbolista. El segundo lugar es la Champions League y tercero una Copa América", continuó el futbolista que actualmente milita en Puebla de la Liga MX.

Es preciso destacar que en la conferencia de prensa que brindó Ricardo Gareca tras anunciar la lista de convocados para los partidos ante Paraguay y Brasil, fue consultado sobre Ormeño a lo que respondió que todavía necesita más tiempo para analizar la posible inclusión del atacante. “No hemos hablado personalmente. Necesitamos que el jugador se manifieste. Está siendo observado”, reconoció el estratega argentino.

En la misma conversación, Ormeño se refirió a las polémicas declaraciones que brindó hace unos días sobre Raúl Ruidíaz y aseguró que se trató de una mala interpretación. “El buen delantero necesita gol. Es de lo que vivimos los atacantes. Eso vende. Creo que me malinterpretaron un poco cuando declaré sobre Raúl Ruidíaz. Solo dije que cuando un equipo juega con un único punta le viene bien uno con mayor presencia. Ruidíaz me parece un crack, pero creo que le vendría mejor jugar detrás del centrodelantero. Yo lo veo así. Eso intenté expresar”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

El balance de la selección peruana tras la primera fecha doble de las Eliminatorias