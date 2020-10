Sorteo de la Fase 2 EN VIVO | La temporada 2020 de la Liga 1 ingresa a su recta final. Tras 19 jornadas, los 20 equipos de pasarán a disputar un Torneo Clausura diferente, el cual se jugará con partidos de ida por grupos. La ubicación de cada club será definido de forma aleatoria.

Para conocer qué clubes estarán en cada serie, la organización del campeonato tiene previsto el sorteo para este martes 20 de octubre y podrá ser visto a través de la señal de GOLPERU. Además, las incidencias, así como los resultados de cada bolilla lo sabrás por Depor.com.

“El sorteo se hará el martes. Se mantendrá la neutralidad de los estadios, contaremos con que los equipos se alternarán entre equipos A y B respecto al local y visitante. El sorteo de la Fase 2 será este martes entre 9 de la mañana y mediodía. Ese mismo día también será el sorteo de la Liga 2”, explicó el gerente de la Liga 1, Víctor Villavicencio, a RPP.

Universitario de Deportes, al ser ganador de la Fase 1, encabeza la primera serie, mientras que la segunda es liderada por el que sigue en la tabla de posiciones. Los 10 equipos de cada grupo tendrán partidos de ida y los dos equipos que acumulen el mayor número de puntos en cada serie se medirán en un cotejo que definirá el ganador de la Fase 2.

En caso el elenco de Ángel Comizzo gane también la Fase 2 del campeonato se convertirá automáticamente en el campeón de la Liga 1. En caso no ocurra ello, se medirán con el ganador de esta fase y así saber qué equipo se lleva el título de esta temporada.

Ese mismo día también se conocerá cómo se distribuirán los partidos de la Liga 2, los cuales -al igual que la Primera División- no tendrán cotejos programados los domingos. “Todavía no hay partidos ese día porque está restringido el transporte privado, eso puede generar alguna complicación a los clubes y encargados de partidos. Por ahora no lo hemos contemplado”, manifestó Villavicencio días atrás.

Perú: en la fase 2 de la Liga 1 se contará con el Estadio Monumental.

