Sergio Peña fue el único de los tres implicados, en la denuncia por violencia sexual por parte de una mujer de 22 años de nacionalidad argentina, que emitió un comunicado a la opinión pública el último jueves para descartar todo tipo de responsabilidad en el supuesto delito ocurrido en la ciudad de Montevideo, donde Alianza Lima disputaba la Serie Río de La Plata.

Continuando con su defensa, Juan Peña, abogado del futbolista, se presentó esta mañana en el programa ‘Siempre a las 8′ de Milagros Leiva en El Comercio, para reconocer que sí existió ingesta de alcohol aquella noche, pero que de ninguna manera se trató de un encuentro forzado ni que en el mismo existieron conductas violentas contra las señoritas involucradas.

“No fue en la habitación de los jugadores donde pasaron los hechos (...) Lo que ella (la denunciante) dice es que estaba en un estado de inconciencia, dice que habían tomado, pero no sabemos el nivel de lo que habían tomado. (Sergio) me ha dicho que ninguna de las cinco personas que estaba en la habitación estaba en estado de inconciencia”, dijo el abogado

“Sí (Peña reconoce que estaba en la habitación). La habitación era de las chicas, esas chicas estaban hospedadas en el hotel, ellas los invitan a entrar a la habitación. Lamentablemente, estuvo en la habitación en un momento donde no debió estar. No habría agresión por dos cosas, porque ella nunca se resistió, siempre hubo consentimiento”, explicó en el citado medio.

En esa línea, remarcó que estar en el lugar de los supuestos hechos no lo hace responsable ni coautor de algún delito que le quieran imputar al jugador de 30 años.

El plantel blanquiazul en Montevideo. (Foto: Alianza Lima)

Finalmente, Juan Peña comentó que su patrocinado se retiró de la habitación antes de los hechos denunciados y que de ninguna manera encontrarán rastros de su ADN en las prendas de las señoritas.

“Si alguna persona tuvo acceso carnal con algunas de las personas lo que él pudo prever es que era todo con consentimiento de las personas que estaban ahí. Si es que él vio que hubo un encuentro sexual entre las personas que estaban en la habitación, él asegura que fue con su consentimiento, hasta que él (Sergio) estuvo en la habitación”, finalizó.

Mientras continúan las investigaciones, el club Alianza Lima ha decidido separar de manera indefinida a los futbolistas Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Esto, a solo horas de la presentación oficial del plantel 2026, de la misma que ya no serán parte este sábado en Matute.

