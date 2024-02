A comienzos de julio del año pasado, cuando Christian Cueva se ausentó de un entrenamiento de Alianza Lima y fue separado del plantel principal, este decidió darle una entrevista a Ernesto Carpio-Tirado –mejor conocido como el mago ‘Plomo’– para dar sus descargos y disculparse con todos. Sin embargo, lo que parecía un simple diálogo en su programa El Fuera de Lista, terminó en una potente polémica en redes sociales a raíz de las reacciones que se generaron en Al Ángulo, otro espacio de la misma cadena televisora Movistar.

Sucede que Carpio-Tirado fue citado al programa nocturno para dar mayores detalles de su entrevista con Cueva, donde recibió varias réplicas de los panelistas Diego Rebagliati, José Chávarri, Michael Succar y Pedro García. Según lo que posteriormente explicó Ernesto, García habría sido muy duro con él mientras se daba el diálogo, en donde dejó a entender que este habría sido el escudero del futbolista de Alianza Lima, mientras se disculpaba por su falta grave con el club.

Precisamente sobre este tema, Pedro García fue consultado meses después para que diera sus descargos en una entrevista en el podcast de Pase Filtrado, remarcando que en ningún momento atacaron a ‘Plomo’, sino que simplemente dieron su opinión sobre cómo fue llevaba la entrevista. Para el periodista de Movistar Deportes, Carpio-Tirado fue ayudándole a Cueva en cada una de sus preguntas y eso le pareció cuestionable desde el punto de vista periodístico.

“No fue ningún ataque al entrevistador, eran consideraciones conceptuales que tienen que ver con la entrevista. Estaba bien poner la entrevista, sí. Audiovisualmente, sí. Era el hombre del momento, la noticia del momento y tenía que ver con su falta en Alianza Lima. Ahora, ¿periodísticamente la entrevista dejó alguna riqueza? Yo considero que no, porque no hubo ninguna confesión, ninguna revelación, ninguna autocrítica. O sea, periodísticamente no fue sustanciosa, no fue buena, según mi punto de vista y compartida por alguno de mis compañeros”, sostuvo García Corcuera.

