Uno de los movimientos que sorprendió a muchos fue la llegada de Cristian Benavente a Sport Boys. El jugador de 30 años firmó un acuerdo con el equipo y rápidamente se unió a los entrenamientos. Sin embargo, en el primer partido de los ‘Rosados’ en la Liga 1, Benavente no fue considerado por Juan Alayo, el DT del equipo. A pesar de esto, el volante peruano con nacionalidad española se muestra motivado para hacerse un lugar en la plantilla de la ‘Misilera’. Además, el futbolista, quien recientemente superó una lesión en la rodilla, reveló las razones de su salida de César Vallejo y cómo fue su relación con ‘Chicho’ Salas.

Después de no ser considerado por el equipo trujillano, Cristian Benavente buscó nuevos horizontes y llegó al Puerto del Callao para unirse al primer campeón del fútbol peruano. El futbolista se incorpopró al equipo con el objetivo de aportar su visión de juego y fortalecer la delantera del equipo rosado, que tuvo un desempeño regular en el Apertura. “Estoy contento de poder estar aquí, es un gran club de gran historia. Contento porque se viene un Torneo Clausura con muchas oportunidades. El equipo ha empezado muy bien y voy a trabajar muchísimo para que el equipo consiga sus objetivos”, comentó para Movistar Deportes.





El ‘Chaval’ tuvo un inicio de año complicado. Durante su etapa en los Poetas, no logró consolidarse debido a lesiones que le impidieron estar en el equipo. Con el objetivo de superar esta difícil situación, el futbolista viajó a España para recibir tratamiento. Finalmente, de cara a la segunda mitad de la temporada, Benavente superó con satisfacción las complicaciones en la rodilla. Ahora, su objetivo es recuperar minutos de juego para alcanzar su mejor nivel.

“La situación viene por ahí, después de la lesión lo que necesito es estar en un lugar donde tenga oportunidades. Entonces, en el Apertura tuve esa para porque tuve que operarme de la rodilla, y estimaba que no iba a tener las oportunidades adecuadas en César Vallejo y es por eso que salí”, reveló Cristian. El futbolista solo logró jugar 8 partidos en la UCV y no marcó ni asistió en ninguna ocasión.

Por otro lado, con la llegada de Salas a César Vallejo, Benavente, quien ya había trabajado con él anteriormente, no logró consolidarse en el equipo. Sin embargo, el futbolista resaltó que su relación con el DT peruano es buena. “Yo con ‘Chicho’ tengo una relación muy buena; salimos campeones en 2022. En 2023, cuando volví, él lastimosamente no estaba, pero siempre he tenido contacto con él. Ahora tuve la suerte de tenerlo en César Vallejo; es una persona muy buena y un gran entrenador”, dijo el futbolista.





¿Qué dijo Juan Alayo sobre la llegada de Cristian Benavente?

Para la segunda mitad del año, Sport Boys anunció la incorporación de Cristian Benavente, quien se unirá al equipo a préstamo desde César Vallejo. El ‘Chaval’, de 30 años, busca obtener mayor continuidad en su carrera con esta nueva oportunidad en la Liga 1, tras superar una lesión en la rodilla. El futbolista ya ha comenzado a entrenar bajo la dirección del nuevo entrenador del equipo.

“La llegada de Cristian ha caído muy bien al grupo. Es un jugador de características diferentes. Siempre es el hecho de utilizarlo en su posición como delantero, enganche o interno (...). Llegó el día jueves y entrenó hasta el domingo. El grupo lo ha acogido bastante bien, integrándose a la identidad de juego que nosotros tenemos”, mencionó al respecto sobre el nuevo futbolista que llega a la plantilla rosada.

A su vez, agregó que el arribo del ‘Chaval’ significa más opciones en la plantilla: “Eso es bueno, tener un abanico de posibilidades para el armado del equipo. Tenemos jugadores que están dando el todo por el todo y para nosotros es complicado hacer el once”.

Cristian Benavente es nuevo jugador de Sport Boys. (Foto: Difusión).





¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Sport Boys?

Sporting Cristal vs. Sport Boys se enfrentarán este domingo 21 de julio en el Estadio Alberto Gallardo. El partido comenzará a las 3:30 p.m. hora local para Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el inicio será a las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia se jugará a las 4:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:30 p.m., y en España a las 10:30 p.m.

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Sport Boys se podrá ver exclusivamente a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También estará accesible por streaming en Liga 1 Play y Zapping.





