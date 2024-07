Paolo Guerrero causó polémica al negarse a ingresar al terreno de juego durante el partido que su equipo, Universidad César Vallejo (UCV), perdió por 2-3 ante Alianza Lima por la primera fecha del Torneo Clausura Liga 1. Cuando promediaba la segunda mitad del encuentro en el Estadio Mansiche de Trujillo, el delantero nacional fue llamado por el entrenador Guillermo Salas para entrar, pero no aceptó. En medio de su sorpresa, ‘Chicho’ se acercó a conversar con el ‘9′ mientras este hacía gestos de negativa, tras lo cual el DT volvió a la zona técnica para seguir dirigiendo a sus pupilos.

Finalmente, Paolo Guerrero dejó los ejercicios de calentamiento y se sentó en el banco de suplentes, donde se le acercó el portero de César Vallejo, José Carvallo, con el que volvió a intercambiar palabras sin dar su brazo a torcer. Aunque ya pasaron unos días de este suceso, aún hay mucha tela por cortar.

Hasta el momento, se desconocía el contenido de la tan sonada conversación entre Guerrero y Salas, contenido que en las últimas horas ha sido revelado por el canal oficial de la Liga 1 y que ayudaría a entender un poco más sobre la postura del delantero y entrenador en este espinoso caso.

“¿Qué pasa Paolo?”, le dijo Guillermo Salas a Guerrero al enterarse de que el delantero no iba a ingresar al campo cuando la UCV se jugaba los tres puntos ante Alianza Lima. “¿Qué pasa? No puedo jugar, no me siento bien”, le respondió el goleador histórico de la Selección Peruana (40 goles).

“Vamos para allá, no están pasando, no pueden llegar”, fueron las palabras que utilizó Salas para intentar convencer a Guerrero de que entre al campo ya que, a juicio del entrenador, el ataque de la Universidad César Vallejo carecía de volumen ofensivo para marcar un gol. Todo fue en vano.

“Yo no sé lo que están haciendo ellos, no sé por qué están jugando así. ¿Yo qué puedo hacer?”, le explicó Guerrero a ‘Chicho’ Salas tal como muestran las imágenes del programa L1 Radio del canal L1MAX. Y finalmente así se dio origen a un problema que hoy está trayendo mucha cola.

Cabe recordar que, al término del encuentro, Salas declaró que el jugador le dijo “que no estaba para ingresar”. El entrenador también confirmó que la negativa del delantero generó “la molestia de todos los compañeros” y remarcó que quiere “estar solo con los jugadores que están comprometidos al ciento por ciento”.

Paolo Guerrero llegó este año a la Universidad César Vallejo.

Guerrero quiere rescindir y UCV pone condiciones





El delantero nacional ya comunicó a la directiva de la Universidad César Vallejo su intención de rescindir de manera unilateral el contrato que firmó este año, según un comunicado difundido por el equipo trujillano. El club agregó que se le ha remitido al jugador “las obligaciones correspondientes a fin de no vernos afectados con penalidades contractuales asumidas”, entre ellas, con los patrocinadores.

Asimismo, el club negó que Guerrero haya solicitado su salida antes de la Copa América. En su comunicado, el equipo añadió que lamentaba lo sucedido el pasado sábado, cuando Guerrero se negó a ingresar al campo durante el partido ante Alianza Lima, motivo por el cual fue notificado para que presente sus descargos por infringir los reglamentos internos.

Subrayó que se regirá en estricto cumplimiento de la legislación nacional y la normativa FIFA, y confió en que “este impasse sea resuelto en la brevedad posible”.

El lunes, el fundador del club, César Acuña, declaró que si Guerrero quería irse a otro equipo “tendrá que ponerse de acuerdo con el presidente (del club)” para conocer cuáles son las condiciones para “poder dar por concluido ese contrato”. Añadió que “esta es una negociación, como fundador quiero que lleguen a un acuerdo de la mejor manera”.

Paolo Guerrero llegó a UCV a inicios de 2024. (Foto: Twitter)

