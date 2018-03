Sport Boys: Daniel Ferreyra se nacionalizó y sueña con llegar a la Selección Peruana

Tras 10 temporadas en nuestro país y tras haber defendido 5 camisetas, el golero argentino de Sport Boys , Daniel Ferreyra, adquirió la nacionalidad peruana. El '1' ahora dejará de ocupar una plaza de extranjero en la 'Misilera'.

El golero de 36 años estaba a la espera de esta ceremonia para juramentar su amor por el Perú y también al fin poder debutar con la 'mica' rosada y ya no ocupar una plaza de extranjero.

"Gracias a todos los que ayudaron a que este momento se haga realidad. Me siento peruano hace mucho tiempo y estoy orgulloso de la elección que tomé. Gracias a toda mi familia, a los directivos de Sport Boys y a cada uno de los hinchas que me brindaron y me brindan tanto amor", escribió el 'Canguro' en Twitter.

"Aún tengo el sueño de ser convocado a la Selección, cuando ya no sea posible, me retiraré del fútbol pero igual algún día quisiera integrarla", agregó.

Como él, ya son varios los futbolistas que han obtenido su nacionalidad peruana en esta temporada. De hecho 567 personas provenientes de diversos países lo consiguieron.

