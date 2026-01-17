La transición hacia el nuevo modelo de derechos televisivos prometía ser un paso hacia la modernización y la mejora de ingresos, pero para el equipo del Callao se ha convertido en una nebulosa administrativa que genera más dudas que certezas a pocos días de iniciar la Liga 1. La culminación del contrato con el antiguo operador obligaba a Sport Boys a sumarse al sistema gestionado por la Federación, bajo la supuesta garantía de mejores condiciones económicas. Sin embargo, la realidad de enero muestra un panorama de silencio e incertidumbre que preocupa a la administración rosada, impidiendo una planificación financiera seria y poniendo en riesgo la estabilidad del club en un momento crítico de la temporada.

Hasta el 2025, el cuadro del puerto disfrutaba de una seguridad económica que le daba el Consorcio de Fútbol Perú cuando aún era el encargado de transmitir sus partidos de fútbol. Pero ahora que tiene que integrarse a 1190 Sports, aún no se sabe si podrá vivir lo mismo o si padecerá como lo hacen otros clubes del torneo peruano.

Jaime Talledo de Lama, asesor legal del club, fue contundente al describir el escenario actual tras el cambio de operador. “Es un poco complejo de explicar, pero porque el modelo en sí mismo, el modelo de televisión que tenemos y de negociación y de representación de los derechos de televisión, es un modelo complejo y no del todo transparente. Los clubes no son parte de ese contrato, este es un contrato entre 1190 y la Federación Peruana de Fútbol”, explicó.

El abogado recordó los compromisos que el ente rector asumió por escrito para convencer a los equipos de unirse al sistema centralizado. “A esto se obligó la federación en el año 2023 con cada uno de los clubes, les envió un oficio diciéndoles, ustedes van a recibir lo que ya recibían más un 20% garantizado, o sea, como mínimo, lo que ya recibían más un 20% garantizado y además un bono por infraestructura de medio millón de dólares cada uno”, detalló.

A pesar de las promesas, la realidad operativa es que, tras finalizar su vínculo con el Consorcio, el club navega a ciegas respecto a sus finanzas inmediatas. “Lo cierto es que cada club ingresó, se respetaron los contratos de Universitario y Sport Boys. Al término de ese contrato, les corresponde entrar en el sistema, paréntesis, ni Sport Boys, ni los recién ascendidos, no sé si Universitario, saben realmente cuánto van a recibir ahorita porque nadie les ha dicho eso”, denunció Talledo.

La preocupación aumenta al mirar el calendario, pues los pagos dependen de trámites burocráticos que la FPF aún no ha activado. “Es más, estamos a 16 de enero, por lo tanto, ¿cuándo se pagan las facturas?, a fin de mes. La federación tiene que autorizar esa facturación, porque hay un fideicomiso que es el que hace los pagos. Estamos a 16 de enero, y no existe esa orden en los clubes, ni en los recién ascendidos, ni en Sport Boys”, alertó.

Para un club que depende de estos ingresos para subsistir y atraer capital, la falta de información oficial bloquea cualquier estrategia comercial. “El problema es cuando no sabes cuál va a ser ese ingreso, no puedes planificar. Es más, ni siquiera puedes apalancarte financieramente si no sabes cuál va a ser tu flujo, porque cómo le dices a un inversionista: oye, mira, mi flujo es tal, ¿cierto?, y por lo tanto, mira, invierte aquí conmigo”, cuestionó el letrado.

Pese al silencio administrativo, en el Callao confían en que se honrarán los acuerdos previos para no quedar en desventaja frente a otros equipos de la liga. “Pero confiamos en que se va a respetar el mínimo garantizado y entiendo que también tendrá que ser el bono de infraestructura, porque si solamente se dio a los que estuvieron al principio y no a los que vienen después, hay una diferencia absolutamente injusta y no justificada”, sentenció.

Este nuevo frente de batalla se suma a los retos que ya enfrenta la ‘Misilera’ para sostener su licencia de participación. Mientras el equipo se prepara en la cancha, la dirigencia espera que la FPF y 1190 Sports rompan el silencio y formalicen los montos, evitando que la asfixia económica afecte el desempeño deportivo en un año donde el margen de error es mínimo.

