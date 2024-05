Aunque vienen de sumar su primer triunfo de visita ante UTC, la situación del Sport Boys aún sigue siendo complicada. Los rosados están a tres puntos de la zona de descenso y deberán reformular todo de cara al Clausura si no quieren comprometerse con la baja a final de campaña. En medio de ese panorama, fue presentado su nuevo gerente deportivo: Gustavo Vassallo, quien tendrá la tarea de gestionar correctamente al club para revertir su situación.

En conferencia de prensa, el exjugador de Sport Boys se refirió a distintos puntos que conciernen al hincha de la ‘Misilera’. Vassallo, quien reemplaza en el cargo a Antonio Meza Cuadra, habló sobre el próximo técnico, también sobre el interinato de Juan Alayo y las opciones de traer refuerzos para el segundo semestre del campeonato.

“Respecto al profesor Alayo, lo conozco personalmente, hemos jugado juntos en 2004 y 2005. Quiero manifestar que en primer lugar es una gran persona que viene haciendo las cosas bien en el club cuando le ha tocado, como esta vez, y que definitivamente es una alternativa importante a tomar en cuenta de cara al futuro”, dijo Vassallo en conferencia de prensa.

Si bien tuvo palabras de halago para Alayo, el nuevo gerente deportivo del Boys aclaró que aún no se ha tomado una decisión sobre quién podría ser el entrenador del primer equipo. “Eso no quiere decir que con la directiva no continuemos evaluando la situación y en su momento tomaremos la mejor decisión. Todavía no me he reunido con nadie, no he conversado con nadie externo para que venga a asumir esa responsabilidad”, agregó.

Asimismo, comentó que ya conversó con el técnico interino sobre este tema y dejó en claro que sea cual sea la elección será por el bien del club. “He conversado con Juan [Alayo] en muy buenos términos y él sabe que aquí hay decisiones que tomar, la tiene clara y él muy profesionalmente está haciendo las cosas como las tiene que hacer y sabe que cualquier decisión que se tome va a ser siempre en beneficio de Sport Boys”, aseguró.

Por otro lado, Gustavo Vassallo se refirió a la posibilidad de traer refuerzos para el Clausura, más allá de no mencionar posibles nombres aclaró el hecho de que buscarán jugadores que encajen con la sintonía del club. “Se necesita tener primero un perfil adecuado para Sport Boys. Los jugadores, o cualquier persona que esté involucrada en el proyecto, tienen que encajar con la filosofía, gente que se pueda identificar con la causa, con lo que significa el Callao, que es básicamente mucha entrega, pundonor, mucho trabajo. En base a eso, se van a comenzar a ver alternativas”, afirmó.

En cuanto a qué posiciones reforzar, Vassallo mencionó que las zonas aún no están definidas, su prioridad es primero acabar bien el Apertura y recién ahí decidir.”Las posiciones las estamos evaluando y yo creo que para tomar decisiones se necesita rapidez pero tampoco podemos desesperarnos. Nosotros estamos muy mentalizados en el último partido del Apertura, venimos de un resultado muy positivo pero queremos terminar de la mejor manera. Después de eso, con más calma, ya se pueden tomar decisiones”, finalizó.

Cabe señalar que el último partido de Sport Boys en el Apertura será este domingo ante ADT en el Estadio Miguel Grau. Los rosados llegan de ganar 4-2 frente a UTC en Cajamarca, por lo que buscarán cerrar el semestre con una victoria en casa contra los tarmeños, que acumulan cinco encuentros sin conocer de derrotas.





