“Había que refundar y en ese camino estamos”, dice Teddy Cardama, un técnico que llegó el año pasado para salvar del descenso a Sport Boys, pero que para este 2021 tiene otras obligaciones. ¿La primera? Diseñar un plantel que esté a la altura, y en ese camino apareció el nombre de Julián Cardozo, el volante que cumplió el sueño de ser dirigido por Martín Palermo y que alguna vez cometió el error de ‘retar’ a Rolando Schiavi.

Entre el 2013 y 2014, Julián estuvo bajo las órdenes del ‘Loco’ Palermo en Arsenal de Sarandí. En aquel comando técnico lo acompañaban Rolando Schiavi y Roberto Abbondanzieri: “Con el que me ‘tiraba’ más broma era con el ‘Flaco’. Un día le dije en el reducido: ‘Si te encaro, no me agarras’”. La cicatriz aún la tiene: el exdefensor de Boca Juniors se arrojó con los toperoles al frente y... “me sacó volando y nunca más le dije nada”.

Ya pasaron casi siete años, y Cardozo tiene algo claro: la calidad no se puede esconder por más patadas que aparezcan en el camino. Y para armar el juego en Sport Boys tiene un socio ideal: ““‘Cachito’ es un fenómeno, me las da todas ‘redonditas’. La verdad que se hace fácil jugar con él”, le confesó a Depor. Quizás esa sea una de las sociedad que buscará Teddy Cardama para la Liga 1.

Ojo, también destacó la presencia de otros compañeros: “Por la posición, me entiendo mejor con ‘Chucho’ Chávez, con Aguilar, con Sebastián Peco también. Y en el mediocampo me he encontrado con grandísimos jugadores como Larrauri, Torrejón, son jugadores que nos van a servir para conseguir lo que nos hemos propuesto”.

El reto es grande: en el Callao sueñan con ver sus colores en los primeros lugares y eso lo tiene claro el mediocampista argentino. “Sabemos que las temporadas anteriores no fueron buenas, pero ahora han venido jugadores nuevos para potenciar al equipo. El objetivo este año es pelear en los puestos de arriba y fundamentalmente poner a Sport Boys en un torneo internacional”, señaló.

Con relación al cariño que siento de la ‘12′ chalaca, Julián mencionó que “la gente, la verdad, me ha mostrado su cariño desde el primer día con sus mensajes en las redes sociales. Sé que el hincha es apasionado y desde que llegué me han tratado muy bien, eso a uno le gusta y lo hace comprometerse más con el club”.

