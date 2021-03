A un poco más de dos semanas para la tercera fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas, Ricardo Gareca continúa evaluando la convocatoria de Santiago Ormeño. El delantero de Puebla lleva un buen momento con su club. A lo largo de la temporada 2020-21 ha marcado doce goles y sería una opción ante la posible ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán ante Bolivia y Venezuela.

“Tenemos una gran relación con Juan Reynoso y yo estoy muy en contacto con él. Aun no me he contactado con Ormeño pero si lo hemos seguido. A partir de ahí tomaremos decisiones”, dijo a el técnico de la Selección Peruana en conversación con ‘Pasion W’.

“No hemos tenido diálogo. Ha pasado por el fútbol peruano y se le conoce aquí. Este presente de él es diferente, hoy vive un momento importante. Como seleccionador no le cierro la puerta a nadie. Estamos pendientes de todo jugador peruano o que tenga la posibilidad de nacionalizarse”, agregó.

El técnico peruano también habló sobre el presente de Pedro Aquino y Yoshimar Yotún. Cruz Azul lidera el Clausura del torneo mexicano, mientras que América se encuentra en el segundo lugar con apenas 2 puntos menos (19).

“Son jugadores habitualmente llamados. Los dos tienen un proceso y son artífices importantes. De mantenerse como lo han hecho serán considerados”, dijo.

Finalmente, Gareca habló sobre la Liga MX. “Es un fútbol altamente competitivo. Todo mundo lo sabe. Es fuerte en su juego y fuerte económicamente. Hablar de la liga mexicana es hablar de años. Han pasado los mejores jugadores, yo diría, del mundo. Nosotros (los argentinos) solemos decir a veces estupideces”, precisó.

Raúl Ruidíaz sueña con anotar en La Paz

“Sería lindo, ¿no? (anotar ante Bolivia) Yo estoy soñando con eso a cada rato. Por ahora, hay que seguir trabajando”, dijo Ruidíaz a Depor. El atacante, que no compite desde el mes de diciembre, se integró esta semanas a los entrenamientos de la Selección Peruana en La Videna al mando del profesor Ricardo Gareca.

“Me siento muy bien y con el profesor Ricardo siempre conversamos: está feliz que entrene para sumar ritmo físico. Le agradezco por su confianza, valoro mucho eso. Pese a que no se da el gol, voy a seguir dando lo mejor de mí hasta el día que me convoquen, y de no ser llamado, apoyaré a mi selección, como buen peruano que soy”, aseguró

