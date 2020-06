Sport Boys ha tenido altos y bajos en la última década. El año pasado logró salvarse de la bajo y esta temporada se trazó como objetivo mantenerse sin dificultades en la Primera División. Uno de los que fue testigo de estos vaivenes es el defensa Manuel Tejada, que tras cinco años consecutivos con el cuadro ‘chalaco'.

“Mi primera experiencia con Sport Boys fue en el 2012. Yo llegué mediante el ‘Chino’ Huamán, que me comentó del proyecto que se quería hacer para e equipo. Luego regresé en el 2016, aunque ese año fue muy difícil para el plantel. Sin embargo, desde esa fecha no he parado y peleamos por volver a Primera hasta que lo conseguimos”, comentó Tejada para el canal de Youtube del club.

Pero si hay una de las anécdotas que más recuerda, no solo con el equipo rosado, sino dentro de su carrera, es la de su paso por distintas posiciones dentro del campo.

“Yo comencé como delantero y luego pasé a ser lateral. En Cienciano, con el profesor Mario Viera me puso en esa posición y me terminé quedando allí. Cundo regresé al Boys, en el 2016, el profesor Rivelino me puso de volante, pero al culminar ese campeonato regresé a la defensa. Al año siguiente que llegó Viera a Sport Boys, como ya me conocía, me dejó como lateral”, explicó Tejada.

El defensa de 31 años es uno de los referentes del club, no solo por su continuidad en el equipo, sino también por uno de los que estuvo en los momentos más críticos que tuvo el club, especialmente, en su lucha por el ascenso. “El apoyo del hincha es muy importante, creo que sin ella no sería posible muchas cosas”, indicó agradecido.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce las anécdotas de Enrique ‘loco’ Casaretto

TE PUEDE INTERESAR