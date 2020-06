Pese al mal inicio que se tuvo este año, Leao Butrón espera con ansias poder terminarlo como se debe, con título en mano y así retirarse con todos los laureles, tras una larga carrera futbolística. El recorrido no será sencillo, tras una para de más de tres meses; si embargo, admite estar listo para dar lo mejor de sí y levantar la ansiada copa.

“Todavía no he definido si de todas maneras mi retiraré este año. Sería hermoso campeonar con Alianza Lima y retirarme. Sí me da un poco de temor, pero eso pasa”, sostuvo para Movistar Deportes. De momento, está concentrado en los entrenamientos, los cuales se han intensificado, bajo las órdenes del comando técnico.

“Esta semana estamos trabajando casi a doble turno, el comando técnico es muy exigente”, contó Leao Butrón. Y es que, con el retorno de la Liga 1, los equipos ya han replanteado su cronograma de trabajo para llegar en óptimas condiciones a las prácticas grupales.

En ese sentido, manifestó que “regresar a jugar será como un nuevo debut. El jugador ahora tiene una responsabilidad muy grande de cuidar a sus compañeros y familiares”.

Alianza Lima fue uno de los primeros clubes en dar a conocer sus protocolos de seguridad, con el objetivo de arrancar pronto con los entrenamientos. De momento, se empezarán con prácticas con grupos reducidos hasta que finalmente puedan entrenar con todo el plantel junto, ante la atenta mirada de Mario Salas.

El retorno del camponato está previsto para finales de julio. Alianza Lima buscará sumar tres puntos ante Binacional, con le objetivo de seguir subiendo en la tabla de posiciones.

