Después de algunos días de incertidumbre, y retrasos en el anuncio oficial, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) dio a conocer al qué se hará cargo de llevar las riendas del cuadro de Sport Boys por las próximas temporadas. Y es nada más y nada menos que Miguel Ángel Torres, quien hace semanas atrás postuló para el mismo cargo en Universitario de Deportes, club del cual se declaró hincha y donde fue ex-jugador.
Noticia en desarrollo...
