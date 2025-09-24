Miguel Ángel Torres será nuevo administrador provisional de Sport Boys. (Foto: César Bueno)
Miguel Ángel Torres será nuevo administrador provisional de Sport Boys. (Foto: César Bueno)

Después de algunos días de incertidumbre, y retrasos en el anuncio oficial, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) dio a conocer al qué se hará cargo de llevar las riendas del cuadro de Sport Boys por las próximas temporadas. Y es nada más y nada menos que Miguel Ángel Torres, quien hace semanas atrás postuló para el mismo cargo en Universitario de Deportes, club del cual se declaró hincha y donde fue ex-jugador.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS