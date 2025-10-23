El presente de Sport Boys vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez con un tono distinto. Tras varios meses marcados por deudas, incertidumbre y comunicados, la nueva administración del club chalaco ha comenzado a tomar medidas para enderezar el rumbo. Martín Noriega, actual administrador temporal, ofreció un panorama sincero sobre cómo encontró la institución, reconoció los problemas heredados del mandato anterior y explicó el proceso que permitió cumplir con los pagos a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), que había advertido públicamente sobre la deuda.

El nuevo mando en el Callao asumió hace apenas unas semanas, pero en ese corto tiempo ya tuvo que afrontar una de las tareas más urgentes: evitar que la deuda con SAFAP se convirtiera en una amenaza deportiva. Según explicó Noriega, la administración anterior dejó una serie de obligaciones pendientes que pusieron en riesgo al club, pero aseguró que su equipo actuó de manera inmediata para regularizar la situación financiera más crítica.

En declaraciones a Radio Ovación, el dirigente sostuvo que la comunicación con SAFAP fue constante, aunque lamentó que la agremiación haya emitido su comunicado antes de lo previsto. “El día 9 tuve la reunión con el señor Revilla y acordamos un cronograma de pagos que comenzaba el viernes. Lamentablemente no se respetó el plazo, pero igual se cumplieron tres cuotas como estaba ofrecido”, indicó.

Desde su llegada, Noriega afirmó que el objetivo principal ha sido recuperar el orden administrativo del club. “En veinte días de gestión ya hemos logrado pagar una parte importante de la deuda. Lo que estamos haciendo es con recursos propios, con tal de evitar sanciones o pérdida de puntos”, precisó. Además, adelantó que para finales de octubre esperan estar al día con las obligaciones financieras.

En el comunicado oficial emitido por el club, Sport Boys resaltó que la nueva administración viene “adoptando medidas orientadas a garantizar la estabilidad institucional y deportiva de la institución”. También detalló que los pagos a SAFAP corresponden al equivalente de tres cuotas del convenio suscrito y que se priorizó la atención de pasivos urgentes para evitar consecuencias irreversibles.

¿Cómo encontró a Sport Boys?

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la descripción del estado en que Noriega encontró al club. “Recibí a Sport Boys en una condición de insolvencia total. Lo que estamos pagando es con recursos propios, míos. El club tenía un desorden financiero grave y estamos reconstruyendo su flujo de caja desde cero”, confesó. Según su versión, la deuda global del club rosado asciende a cerca de 10 millones de dólares.

El administrador también reveló que parte del problema se originó por el uso de fondos de futuras temporadas para cubrir gastos del año en curso. “Se han tomado recursos del año siguiente para cubrir lo de este año, eso es algo que vamos a empatar en el 2025. El plan es ordenar las finanzas y generar un modelo sostenible para que Boys no vuelva a pasar por lo mismo”, comentó.

Más allá del plano financiero, Noriega aseguró que su proyecto también busca fortalecer las bases deportivas del club. Mencionó que su gestión pondrá especial énfasis en infraestructura, divisiones menores y fichajes estratégicos que permitan elevar el nivel competitivo sin poner en riesgo la estabilidad económica.

Finalmente, el dirigente chalaco se refirió al futuro del entrenador Juan Carlos Cabanillas, quien ha estado al frente del primer equipo en medio de la transición institucional. “Juan Carlos tiene un lugar en el Boys, en el lugar que él quiera. Mientras termine el torneo seguirá siendo nuestro entrenador. Luego conversaremos para definir su continuidad”, declaró.

