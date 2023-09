Con el reciente empate entre Sport Boys y UTC en Cajamarca, Deportivo Municipal y la Academia Cantolao descendieron a la Liga 2. A falta de tres jornadas para el final del Clausura, algunos clubes están luchando para no ocupar el antepenúltimo lugar del acumulado. Uno de ellos es la ‘Misilera’, que tiene 35 puntos y se ubica en la posición 16, solo dos unidades arriba de Unión Comercio, que -por ahora- está perdiendo la categoría. A continuación, te contamos cuáles son los próximos duelos del cuadro rosado y qué resultados necesita para seguir en la Liga 1 Betsson la próxima temporada.

Es importante destacar que los clubes que están peleando el descenso son: Unión Comercio (33 puntos), Sport Boys (35 puntos), Alianza Atlético (35 puntos) y Deportivo Binacional (35 puntos). Atlético Grau (37) y UTC (39) están un poco más arriba, pero si se descuidan en las últimas fechas pueden complicar sus opciones de quedarse en Primera División.

Al equipo del Callao le falta recibir a Cusco FC, visitar a Sport Huancayo y, en la última jornada, jugar de local ante Cienciano. Serán duelos complicados porque el ‘Rojo Matador’ y el equipo dorado se ubican en los puestos 5 y 6 del acumulado, respectivamente. Mientras que el ‘Papá’ (onceavo lugar) está luchando por clasificar a un torneo internacional.

En estos momentos, Sport Boys depende de sí mismo para salvarse del descenso. Solo tiene que ganar todos sus partidos y, de lograrlo, no hay forma en que Unión Comercio lo supere en la tabla. Pero, en la práctica, suena complicado por los rivales en mención. Recordemos que el ‘Poderoso’ jugará sus últimas tres fechas ante ADT (en Tarma), Garcilaso (de local) y Atlético Grau (en Piura).

En caso de empatar o perder alguno de sus últimos encuentros, tendrá que esperar que Unión Comercio, Alianza Atlético y el ‘Bi’ no sumen puntos y se alejen en el acumulado. Sin duda, no hay nada claro y todo indica que se jugará el descenso hasta la fecha final, que todavía no tiene una programación por parte de la Liga 1 Betsson.

Cabe destacar que los ‘Churres’, por su parte, tendrán que visitar a Atlético Grau, recibir a Deportivo Municipal y visitar a Sporting Cristal. Mientras que Binacional recibirá a Alianza Lima, visitará a Carlos A. Mannucci y, en la última fecha, medirá fuerzas con Melgar en Juliaca. Sin duda, parece que tiene el fixture más complicado de los que están luchando por la permanencia.

Sport Boys vs. Cusco FC en el Callao

Sport Boys se enfrentará ante Cusco FC en el estadio Miguel Grau del Callao. Este compromiso, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura 2023, está pactado para jugarse el martes 3 de octubre desde las 3:15 de la tarde (horario en Perú y Colombia). Se trata de la primera final que tiene el club rosado en su lucha por no descender a la Liga 2 al final de temporada.





