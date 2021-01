Se encuentra tranquilo, ha volteado la página de su salida de Sporting Cristal y ahora solo se enfoca en la pretemporada con el Sport Boys del Callao. Ahora con la camiseta rosado, Renzo Revoredo asegura que aportará toda su experiencia, en pro para que el conjunto del puerto pelee los primeros lugares en la tabla de posiciones de la Liga 1.

“En los equipos donde he estado (Sporting Cristal y Universitario especialmente), siempre ha sentido que he podido campeonar y Sport Boys no es la excepción. Siento que este año se puede y las posibilidades se encuentran latentes”, aseguró el zaguero de 34 años a RPP, que vestirá la séptima camiseta de su carrera profesional tras su paso por Bolognesi, Universitario de Deportes, Melgar, Sporting Cristal, Olimpia de Paraguay, Barcelona SC de Ecuador y ahora, en el presente, con Sport Boys del Callao.

“A raíz de que salió el comunicado de Cristal sobre mi salida, se dieron algunas posibilidades. Entre ellas estaba la de Boys. Renzo Sheput se comunicó conmigo y llegamos a un acuerdo rápido”, aseveró el ex seleccionado peruano, quien tampoco se sorprendió ni se esperaba sobre su no continuidad en La Florida, al mando de Roberto Mosquera.

“No es que haya tenido o pensado algo, simplemente voy año tras año. No se llegó a un acuerdo y estoy tranquilo”, sentenció el futbolista con respecto a su pasado celeste.

Del mismo modo, y no pudiendo evitar hablar sobre la situación de Alianza Lima, Revoredo aseguró que se extrañará al cuadro de La Victoria en la Liga 1. “Nunca va a ser bonito no tenerlo en Primera, sea Universitario, Cristal, Boys o Municipal. Se sabe que no será el mismo campeonato”, finalizó el futbolista rosado al mando de Teddy Cardama.

Con Revoredo, Sport Boys ha realizado 16 contrataciones para la presente campaña, prácticamente cambiaron toda la plantilla en pro de luchar lo más arriba en la Liga 1.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.