El volante de Sport Boys Johnnier Montaño abrió la cuenta frente a Real Garcilaso en el estadio Miguel Grau del Callao. El colombiano lució toda su técnica para anotar de perfecta ejecución de tiro libre.

Sucedió a los 5 minutos del segundo tiempo. El mediocampista acarició el balón para superar a la barrera y enviarlo al ángulo más lejano del arquero Christian Ortiz, quien se quedó sin reacción.

Este gol no fue del agrado de Universitario de Deportes. Los cremas necesitan que Sport Boys no gane para no quedar relegados al puesto 14 de la tabla general del torneo Descentralizado.

Real Garcilaso, sin embargo, reaccionó a tiempo. El lateral Iván Santillán se salió del libreto y emparejó la cuenta con un potente remate 'a tres dedos', a los 62 minutos. Podría ser el mejor gol de la fecha.

Nada está dicho en el Miguel Grau del Callao. Rosados y celestes ponen toda la carne al asador en los minutos finales para sacar adelante el encuentro.

