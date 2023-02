¿La espera terminó? El encuentro entre Cusco FC y Sport Huancayo está pactado -según la última programación de la fecha 3 de la Liga 1- para este viernes a las 3:30 pm. Por ello, el ‘Rojo Matador’ ya inició su viaje a la ciudad imperial: sin duda el debut en el certamen local le viene bien al cuadro de Mifflin Bermúdez, ya que el próximo martes 7 se medirá contra Nacional de Paraguay, en la fase previa de Copa Libertadores.

Entonces, los integrantes del ‘Rojo Matador’ no pudieron ocultar su felicidad ante la opción de tener actividad oficial, aunque la noticia que se dio -la noche del último miércoles- podría poner en riesgo el desarrollo del compromiso ante el conjunto local. ¿El motivo? La disputa que existe con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los derechos de TV.

Y es que Cusco FC es uno de los ocho equipos que evalúa no presentarse este fin de semana (Alianza Lima, Universitario de Deportes, Municipal, Melgar, Cienciano, Sport Boys y Binacional están en dicha lista), por lo que Sport Huancayo tendría la oportunidad de ganar por Walk Over. Si bien serían tres puntos vitales en el inicio de la Liga 1, llegarían sin ritmo de competencia al certamen internacional.

A pesar de esa opción, los dirigidos por Mifflin Bermúdez entrenaron con normalidad en la semana, dejando en claro que están preparados para enfrentar a sus rivales de turno y ganarles en la cancha, aunque ello dependerá de la decisión que se tome en las próximas horas, ya que el choque está pactado para este viernes a las 3 y 30 de la tarde.

Así quedó la programación de la fecha 3

Como lo anunció la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en su comunicado, la fecha 3 tendrá algunos cambios. En este caso, Cusco FC y Sport Huancayo abrirán la jornada este viernes 3 de febrero desde las 3:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En tanto, el día sábado se vivirán cuatro duelos importantes: Atlético Grau vs. Melgar, Universitario vs. Cantolao, UTC vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Binacional.

No obstante, el duelo más atractivo de la fecha será protagonizado por Sporting Cristal y Alianza Lima, quienes se medirán el domingo 5 de febrero desde las 10:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Posteriormente, el día lunes, se llevarán a cabo los cotejos entre Sport Boys vs. Unión Comercio y César Vallejo vs. Alianza Atlético. Serán Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci los equipos que culminarán la jornada el día martes 7.





