HOY | Sport Huancayo vs. Cantolao en EN VIVO en partido de ida por la semifinal de la Copa Bicentenario

VÍA GOL PERÚ EN VIVO | Sport Huancayo vs. Cantolao | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VER GRATIS | LIVE HD | Sport Huancayo vs. Cantolao hoy en partido de ida por la semifinal de la Copa Bicentenario 2019 desde las 8:00 p.m. en el estadio Huancayo y con transmisión de GOLPERÚ. No te pierdas el minuto a minuto, incidencias, resultado, entrevistas y más de este primer choque por un cupo a la final por DEPOR.COM.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Sport Huancayo vs. Cantolao por la Copa Bicentenario?

Tras la dolorosa derrota ante Universitario de Deportes que lo alejó del primer lugar de la Liga 1, Sport Huancayo sale a intentar hacer pesar la localía en el choque de ida de la semifinal de la Copa Bicentenario. Esta vez le toca enfrentar a Cantolao que sueña con la Copa Sudamericana 2020.

A pesar de que el técnico Carlos Ramacciotti señaló que deben darle vuelta a la página al choque contra la 'U', en el 'Rojo Matador' hay mucha bronca por aquel partido y, dependiendo cómo lo tomen, puede significarle una motivación para ganar este primer partido o no saber aprovechar la localía. Duro momento el que atraviesa el cuadro huancaíno.

Pero Cantolao tampoco es que llegue en su mejor momento. El 'Delfín' acaba de volver de Moyobamba donde perdió por un durísimo 5-2 que ha puesto a Jorge Araujo en el ojo de la tormenta. En la Liga 1 Torneo Clausura marchan en el puesto 13 con 8 unidades y eso tiene a la directiva preocupada.

Pero esta Copa Bicentenario puede ser una buena alternativa para que ambos equipos dejen atrás la última mala jornada en la Liga 1 y den un paso importante hacia la primera final. Un cupo a la próxima Copa Sudamericana no es un premio menor.

Sport Huancayo vs. Cantolao | Aquí se jugará el partido

