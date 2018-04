Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal se enfrentan EN VIVO ONLINE por la fecha 12 del Torneo de Verano | fecha, hora, canal y alineaciones

Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal se enfrentan EN VIVO por la fecha 12 del Torneo de Verano en 'La Incontrastable'. El 'Rojo Matador' marcha segundo y si gana será el líder absoluto de su serie cuando restan dos fechas para el final. El partido podrás verlo a través de la señal de Gol Perú (714 de Movistar) desde las 5:45 de la tarde.

Tras el triunfo de Melgar sobre Cantolao (2-1), el reto se hizo más grande para los 'Wankas' que necesitan de un triunfo para recuperar la punta. En el grupo B, las cosas están más apretadas que nunca, pues Garcilaso y Huancayo tienen 20 puntos y entre los tres pelea el cupo por llegar a la final con Cristal.

Torneo de verano: así se mueve la tabla de posiciones con los resultados de la fecha 12

Ojo, que los 'Wankas' este año no han perdido en su 'jato' y el plus de la altura es su carta mayor. Además, la 'Academia' no ha ganado de visita todo el año. Con esta presión encima, los pupilos de Marcelo Grioni buscarán quedarse con los tres puntos en casa.

Mientras tanto, los ediles saben que sus chances de pelear por el título de verano son escasas. Marchan sextos sextos con catorce puntos, y su mente se enfoca más en quedar lo más arriba en el acumulado.

"El fútbol a nivel de selección nos ha dado una lección y como club debemos de alimentar eso, aunque de afuera no lo vean así. Hay que ser objetivos, nos han sacado ventaja, pero tengo un objetivo, estar en el cuadrangular final", dijo el DT Victor Rivera a Radio Ovación.

Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal: posibles alineaciones

Sport Huancayo: Joel Pinto; Anthony Fuentes; Rodrigo Colombo, Richard Salinas, Manuel Corrales; Ricardo Salcedo, Marcio Valverde, Moisés Velásquez, Luis Trujillo, Marcos Lliuya; Carlos Neumann.

DT: Marcelo Grioni



Deportivo Municipal: Carlos Cáceda; Rodrigo Cubam, Aldair Salazar, Yordi Vílchez, Álvaro Ampuero; Rafael Guarderas, Eduardo rabanal, Ricardo Buitrago, Mario Palomino, José Manzaneda; Matías Succar.

DT: Víctor Rivera