Sport Rosario vs. Cantolao se enfrentan este sábado en Huaraz en el reinicio del torneo Apertura. El 'Canalla' y el 'Delfín' no la pasan bien pues tienen problemas económicos y deben dejarlo de lado por noventa minutos. (Gol Perú/ 5:45 pm)

El receso por la Copa del Mundo fue una pesadilla para Sport Rosario. Los problemas económicos agobian al ‘Canalla de los Andes’ y por eso enfrentará a Cantolao con un equipo que tiene seis bajas.



Salomón Libman, José Canova, Christian Adrianzén, Robinson Aponzá, Christofer Gonzales y Tulio Etchemaite dejaron el equipo huaracino. Sin ellos, Carlos Olascuaga es la figura en ataque y Juniors Barbieri debutará en el arco.



Además, Sport Rosario perdió cuatro puntos por decisión de la Comisión de Licencias de la FPF, pero apeló y la ADFP aún no lo define. El ‘Delfín’ pasa por una situación similar: le quitaron dos puntos y también protestó.

Sport Rosario vs. Cantolao: posibles Alineaciones

Sport Rosario: J. Barbieri, R. Andia, J, Tapia, E. Rossi, F. Jasaui, A. Gonzales, C. Uribe, P. Goyoneche, R. Tito, C. Olascuaga y A. Murialdo.



Cantolao: F. Nicosia, C. Cabello, O. Contreras, H. Kambou, V. Salas, P. Albarracín, G. Vernal, D. Ramírez, O. Takeuchi, L. Martín y F. González.