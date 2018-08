Sport Rosario vs. Sport Huancayo juegan en Huaraz en duelo válido por la fecha 11 del Torneo Apertura. El 'Canalla' debe ganar para no perderle el paso al líder Sporting Cristal, mientras que el 'Rojo Matador' se juega sus últimas opciones por el torneo.

Sport Rosario perdió la punta tras perder la fecha pasada frente a Ayacucho FC. Pese a ello el ‘Canalla de los Andes’ sigue en la pelea. Y, para mantenerse arriba, debe hacer respetar su casa ante Sport Huancayo.

En Huaraz, el equipo que dirige Fernando Nogara lleva ocho triunfos seguidos. Su única derrota de local fue ante Cristal en marzo. Otra buena noticia es que dos jugadores importantes, como Erick Rossi y ‘Toñito’ Gonzales, volverán a ser de la partida.

Por otro lado, Sport Huancayo la pasa mal y esta lejos de ser el equipo que luchó el título en el Torneo de Verano. El cuadro dirigido por Marcelo Grioni lleva tres fechas sin triunfos: dos derrotas y un empate.

Sport Rosario vs. Sport Huancayo: posibles alineaciones

Sport Rosario: J. Barbieri; R. Andía, C. Beltrán, E. Rossi, F. Jasaui; A. Gonzales, P. Goyoneche, C. Uribe; C. Olascuaga, R. Tito; A. Murialdo.

Sport Huancayo: J. Pinto; C. Cleque, R. Salinas, M. Delgado, M. Corrales; M. Velásquez, R. Salcedo;M. Valverde, J. Gonzales; M. Lliuya; C. Neumann.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Alejandro Hohberg se tiñó el cabello de rubio. (Video: Instagram)

LEE TAMBIÉN