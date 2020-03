Roberto Mosquera le puso paños fríos a las especulaciones que se tejen con respecto al último fichaje que realizará Sporting Cristal. El libro de pases se cierra este viernes, y en tienda ‘celeste’ proyectan hacer un esfuerzo para cerrar la plantilla.

Sin embargo, el técnico de Sporting Cristal afirmó que está contento con la lista de jugadores que tiene al mando y, fiel a su estilo, dejó frases para analizar previo al choque ante César Vallejo.

La conferencia de Roberto Mosquera. (Video: Mariagrazia Llenque)

LAS FRASES DEL DT DE CRISTAL

- “Siempre están viendo jugadores nacionales, con recorrido, así será todo el año. Acostúmbrense a escuchar jugadores que no van a imaginar. Pero yo no pienso entrar en esos temas, porque Cristal es un club serio [sobre tirar nombres]. Sé que hoy se cierra el libro de pases. Y si no hay novedades, trabajaré con lo que tengo”.

- “Siempre agarré equipos armados, pasó con Wilstermann, con Binacional, etc”.

- “Todo el mundo sabe que ‘Chemo’ es un buen entrenador. Tiene gente de experiencia y supo jugar con la ansiedad de Universitario. No soy mejor entrenador que nadie, pero tengo una visión diferente. Paulatinamente vamos a cambiar cosas, en el centro había mucho espacio”.

- “El trabajo de defensa es importante, para estar fuerte atrás. Cuando estás sólido, armas la jugada y la acabas”.

- “La dificultad siempre está. Conocen mi carrera y ustedes saben más de mí. Nunca he encontrado cosas fáciles. Me he hecho amigo de la adversidad, sabe que no puede conmigo”.

- “De Jean Deza, no puedo opinar. Es jugador de otro equipo. Solo le deseo que juegue bien, cuando le toque”.

- “Gonzales es un tipo creativo, intuitivo, no puedo decir en qué posición va a jugar”.

- “Cristal es un buen equipo. Si no vienen fichajes, tenemos con qué. Lo importante es mirar adentro, primero. Luego podemos mirar afuera. Estoy satisfecho o sino no hubiera venido. Tenemos buen plantel, pero le falta un poco de funcionamiento”.

- “Me llegaron las palabras de Yoshimar. Es un crack, de nivel, de talla internacional. Voy a tratar de acércame a la persona que ha descrito”.

