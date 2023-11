Pasó un poco más de una semana desde que la Liga 1 Betsson 2023 llegó a su fin y Universitario de Deportes se proclamó campeón de la temporada. Por tal motivo varios clubes vienen trabajando en la conformación de sus planteles para la campaña del próximo año y con el correr de las semanas seguramente tendremos varias novedades en el mercado de pases. En el caso de Sporting Cristal, por ejemplo, podría haber una cambio en la nómina de porteros ante la posible partida de Alejandro Duarte.

El guardameta de 29 años, que ayer estuvo en el banco de suplentes en la derrota de la Selección Peruana a manos de Bolivia (2-0), todavía tiene contrato con Sporting Cristal por todo el 2024, sin embargo, desea contar con más minutos y viene analizando la posibilidad de marcharse del Rímac. De momento, Depor pudo conocer que hay clubes de provincia que están interesados en contar con él.

Evidentemente la titularidad de Renato Solís –quien está finiquitando su renovación– no está discusión, por lo que si se queda en el club rimense, Duarte seguirá teniendo un papel secundario y solo sería una pieza de recambio tanto para la Liga 1 Betsson como para la Copa Libertadores. En ese sentido, existen dos panoramas: buscar un préstamo o rescindir su contrato por mutuo acuerdo, lo cual facilitaría su camino para firmar por otro equipo.

Tomando en cuenta los números que acumuló el exportero de la Universidad San Martín en Sporting Cristal durante el 2023, solo jugó un total de seis partidos, todos por la Liga 1 Betsson. Asimismo, solo mantuvo su portería en cero en tres compromisos y recibió cuatro goles en contra. Si bien cuenta con una proyección importante, mientras Solís mantenga la titularidad no contará con los minutos que necesita para seguir creciendo. Por lo tanto, cambiar de aires sería una buena decisión.

Por otro lado, en tienda ‘cervecera’ todavía no definen al nuevo entrenador tras la salida de Tiago Nunes. El único que recibió un ofrecimiento formal fue el portugués Renato Paiva, quien agradeció el interés, pero desistió de la posibilidad de dirigir en el Perú ya que está a la espera de otro proyecto deportivo. Así pues, veremos cómo manejan este tema en el Rímac y si lo resuelven antes de que los otros clubes comiencen con sus respectivas pretemporadas.

¿Yoshimar Yotún dejará Sporting Cristal?

Durante los últimos días viene generando mucha expectativa el interés que tiene Universitario de Deportes por Yoshimar Yotún, el cual fue confirmado oficialmente por Jean Ferrari, administrador de los ‘cremas’. “Sí, lo queremos. A mí personalmente me encanta. Es un refuerzo ideal para la Copa (Libertadores). Imagínate ese mediocampo con Rodrigo (Ureña), Piero (Quispe) y Martín (Perez Guedes). Vamos a ver”, dijo hace unos días en diálogo con El Comercio.

Sin embargo, en Sporting Cristal no tardaron en responder estas afirmaciones y Joel Raffo, presidente de la institución rimense, fue enfático al señalar que no tienen ni el más mínimo interés de negociar la salida de ‘Yoshi. “Definitivamente, por lo que representa ‘Yoshi’, tanto dentro como fuera del campo va a generar interés de clubes nacionales e internacionales. Eso lo sabemos y es natural. Sin embargo, no tenemos la mínima intención de que pueda ser transferido”, sostuvo en una entrevista con ESPN.





