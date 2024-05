Muchos pidieron permiso en el trabajo para salir antes e ir al estadio, se comprometieron con la causa y llenaron el estadio; sin embargo, salieron con una desazón y amargura. Universitario de Deportes cayó por 1-0 ante Botafogo en el Monumental y se despidió del sueño de pasar a octavos de la Copa Libertadores. Un objetivo frustrado que no se podrá dar en el año de su Centenario (trascender en el principal torneo de clubes del continente). A raíz de ello es lógico que el hincha crema busque responsables y sin duda la culpa es compartida entre la administración de Jean Ferrari, la gerencia deportiva de Manuel Barreto, Fabián Bustos y los jugadores.

Los cremas fueron eliminados de la Copa Libertadores a falta de una fecha por jugarse, y si bien aún les queda la chance de meterse a la Copa Sudamericana (necesitan sumar en Quito ante LDU), no era el principal objetivo cuando a inicio de año planificaron hacer un buen papel a nivel internacional como el campeón nacional. Las malas contrataciones, rendimientos muy por debajo de algunos jugadores, errores en los partidos y decisiones técnicas terminaron siendo gravitantes para que la ‘U’ se quede sin posibilidades de pasar a la siguiente ronda.

Universitario: ¿Quiénes son los responsables?

Administración y director deportivo

Si bien el hincha reconoce que la actual administración de Jean Ferrari y la gestión deportiva de Manuel Barreto fueron la base para la obtención de la estrella 27 de la temporada pasada, este año tenían otros retos: además de salir bicampeones en el año de su Centenario, era hacer una buena Copa Libertadores y para ello debían traer refuerzos a la altura del momento crema. Sin embargo, son más los desaciertos que ahora saltan a la vista y pasan factura a nivel internacional.

La actual gerencia crema fichó seis jugadores para reforzar la plantilla que venía de ser campeona con Jorge Fossati y tuvieron tiempo para identificar las zonas que adolecían . Para reemplazar a José Carvallo trajeron a Sebastián Britos; y por el carril izquierdo contrataron a Segundo Portocarrero. La partida de Piero Quispe obligó también a tapar su salida y reforzar el medio con Jairo Concha y Christofer Gonzales; y en el ataque llegaron Diego Dorregaray y Christopher Olivares.

Cinco meses después de arrancado el año, la mayoría de ellos está bajo la lupa y los hinchas apuntan a Manuel Barreto por no haber acertado en las contrataciones. Britos podría ser el único de la lista que se puede ‘salvar’, al haber tenido tapadas importantes en la Copa; sin embargo, el resto poco o nada ha hecho en esta fase de grupos: Portocarrero no ha mostrado el nivel esperado por banda, ni Concha ni ‘Canchita’ han podido siquiera tapar la salida de Quispe y arriba la deuda más importante es con el gol, porque Dorregaray y Olivares no estuvieron a la altura de las exigencias.

A lo largo de la Copa Libertadores, la ‘U’ pudo haber cambiado su suerte si tenían un delantero con mayor jerarquía y mejor precisión. Ni Dorregaray ni Olivares le dieron eso al equipo: ninguno se ganó el puesto de titular siendo ambos refuerzos. Justamente, el caso del argentino que llegó de Chipre es el más llamativo y el que más se le cuestiona a Barreto por haber traído un ‘9′ de una liga exótica , poco conocida en la región y en el Centenario, donde debían dar un golpe en el mercado. La ‘U’ terminó pagando las consecuencias de no tener un delantero de alta competitividad,

El comando técnico

Fabián Bustos también tiene cierta culpa en esta temprana eliminación crema, no tanto por su esquema de juego, ya que mantuvo el 3-5-2 que resultó el año pasado y siguió siendo un equipo muy físico y de presión alta. El problema del ‘Toro’ casi siempre fueron los cambios. Así como el hincha aplaudió esa remontada ante LDU y el punto valioso en Barranquilla ante Junior, también criticó el empate de vuelta ante el ‘Tiburón’ y la caída frente a Botafogo, ambos en el Monumental.

Si bien la ‘U’ mostró una buena versión durante sus partidos, lo hacía hasta la hora de juego. Tras ello y producto del mismo desgaste y exigencia, bajaba las revoluciones y es ahí donde se veía la decisión del entrenador. Bustos siempre automatizó sus cambios, perdieron sorpresa y por si fuera poco los que entraban no destacaban. El técnico crema siempre sacaba a los dos delanteros, ya sea Flores-Varela o Flores-Rivera, no dejaba a alguno, sabiendo que sus variantes eran Dorregaray o el propio ‘Canchita’, que ya venían demostrando su bajo rendimiento.

En el último partido ante Botafogo, Bustos cometió otro error al meter a ‘Canchita’ y Concha en un mismo partido, sabiendo que ni en el torneo local habían logrado cohesionarse ni destacar. A nivel internacional su presencia fue nula. Lo mismo ocurrió con Dorregaray, quien entró producto de la búsqueda del empate agónico que al final nunca llegó.

Los jugadores

Aunque la ‘U’ mantuvo casi a toda la base del equipo campeón del año pasado, hay jugadores que no demostraron ese nivel del 2023 y plasmarlo en esta Copa Libertadores. Hay futbolistas que tuvieron errores determinantes y, si bien destacan en el plano local, les cuesta mucho en competencias internacionales. Quizá, los que se salvan de la crítica son Andy Polo, Edison Flores, Aldo Corzo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña y en su momento José Rivera, antes de su lesión.

Sin embargo el resto está bajo la lupa por lo que hicieron en la Copa Libertadores. Williams Riveros ha tenido un bajón considerable de nivel, dejando de ser una garantía como el último hombre . Ha sufrido con la pelota en los pies y en velocidad para quedar un par de veces en el suelo. Lo mismo Matías Di Benedetto, quien cometió un error ante Botafogo al intentar controlar el balón y dejar su zona para el 1-0.

En ataque, la deuda de Alex Valera a nivel internacional sigue vigente. Ante Botafogo, desperdició una clara oportunidad con un cabeza que pudo haber cambiado el curso del partido, viene quedando demostrado que ante una exigencia mayor como la Libertadores la brecha es grande en comparación a lo que puede ofrecer dentro del área en el torneo local.





