Estuvo la temporada 2009 en el Rímac y pese a la juventud de aquel entonces (tenía 20 años), Alejandro González entendió lo que significaba Sporting Cristal. Después de ello, defendió nueve camisetas en cuatro países distintos: Uruguay, Italia, Chile y Ecuador. Encima, en el 2011 llegó a una final de Copa Libertadores. Era el camino para volver más fuerte a un lugar que siempre sintió como su segunda casa.

“Es normal que el jugador de fútbol con los años y experiencia vaya creciendo, que uno entienda mejor el juego. Yo no puedo garantizar que en el 2009 se fue Alejandro González y ahora llega Paolo Maldini, pero sí un jugador que evolucionó”, mencionó en RPP.

Alejandro González, a su vez, también se refirió a la ilusión que tiene de quedarse por un buen tiempo en tienda celeste: “Llego a Sporting Cristal con la idea de no irme. Elegí este club porque es un lugar donde creo que me gustaría pasar los últimos años de mi carrera”.

No fue lo único que analizó cuando decidió regresar al Rímac. “Sporting Cristal era una puerta que nunca cerré, es un lugar al que siempre quise volver. Hace dos años vine a pasear a Lima y le dije a mi señora que íbamos a volver a vivir acá. Y así fue, era un objetivo personal”, sostuvo.

Respecto a lo que proyecto el club rimense como institución, Alejandro González expresó que “Sporting Cristal está en otro nivel. Es un club que ha evolucionado y con gente que está a cargo y que busca darle un carácter más profesional a la gestión del club. Lo veo mucho mejor”.

También le consultaron sobre la chance de llevar la cinta de capitán. Es una responsabilidad que ya asumió en su momento. Incluso en otro grande, como Peñarol. “Ser capitán en un club no lo elige uno mismo. Yo fui capitán de Peñarol a los 22 años. Sí me encantaría ocupar un rol trascendente como el de Jorge Cazulo, me lo tengo que ganar en la cancha, con títulos y el cariño de la gente”, añadió.

