Universitario de Deportes ha continuado entrenando en su sede en Lurín, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al campeonato local. No obstante, ante la disputa por los derechos de transmisión entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Consorcio (GOLPERU), quedó en ‘veremos’ la ‘U’ si jugaría o no esta temporada, hasta que se pueda resolver el tema legal. Al respecto, Jean Ferrari dio a conocer la postura del club, para que la situación quede clara para todos los hinchas, y los comentarios que andan surgiendo en las redes sociales.

“Este es un problema que realmente ha tomado un buen tiempo. Tenemos una postura sólida. Nosotros tenemos un contrato hasta el 2025. A partir de ahí, se presentó la posibilidad de poder alargarlo [te puede dar la posibilidad de tener un apalancamiento de pagar deuda en general, no solo deuda corriente, sino deuda concursal]”, sostuvo el administrador del club a Nativa TV.

Asimismo, precisó que “nosotros hemos podido llegar a un entendimiento con el Consorcio y ahí aparece la postura de la FPF”, respecto al comunicado que sacó la Federación, sobre los contratos vigentes que tienen algunos clubes con GOLPERU. “Tuvimos la oportunidad de juntarnos algunos para poder hablar con Agustín Lozano y ver de que manera se puede resolver este problema. La FPF está abierta a respetar los acuerdos establecidos y los que están hechos”, agregó al respecto.

En ese sentido, Ferrari hizo hincapié en que “estamos en una mesa para defender lo que le corresponde al club [...] y voy a ser enfático en mostrar nuestra postura, el club no va a ser afectado deportivamente. No vamos a arriesgar deportivamente a la institución”. En base a ello, agregó que “este es un problema legal y comercial. Si tenemos que jugar un fin de semana, vamos a jugar (en referencia el encuentro programado para el domingo ante Alianza Atlético)”.

No obstante, el panorama político y social del país ya hizo que se cancelara la primera jornada de la Liga 1. Si bien para ello, ocho equipos (incluyendo la ‘U’) ya habían manifestado en conferencia que no participarían, el directivo dijo lo siguiente: “¿Yo cuándo he dicho que no vamos a jugar? Aparte, estamos viviendo una etapa complicada por el Estado de Emergencia, la pregunta sería al Ministerio del Interior, ¿darán las garantías? ¿Qué pasa si no te dan las garantías?”.

Otro punto que tocó fue la posibilidad de “crear una Liga 1 de manera nueva, con un grupo de clubes que sean los que manejen el tema de la organización, bajo ciertos procedimientos también, y por otro lado, la apertura de juntarse con Consorcio, conversar y buscar una solución. Estamos una vía en base al dialogo y la conversación, pero ahora, no depende de nosotros, nosotros no invertimos en el negocio de televisión”. Así se encuentran las cosas por ahora.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR