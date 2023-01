También contó que recientemente acabó su curso de entrenador en la AFA (Argentina) y recordó a Jorge Luis Pinto, Pablo Bengoechea y Roberto Mosquera, los técnicos que marcaron su carrera como jugador.

Hace tres años que dejaste de jugar al fútbol. ¿Qué pasó?

Alianza Universidad no me renovó, así que me quedé esperando otra posibilidad para jugar. Me llamaron algunos equipos, pero económicamente no eran propuestas para dejar a la familia. Tomé la decisión de quedarme acá (Filadelfia). Siempre estuve a la espera de que saliera una oferta buena. Después en Segunda División no se paga mucho, así que tomé la decisión de quedarme acá con la familia, viendo mis proyectos.

¿Los proyectos involucran fútbol?

Cuando terminé de jugar en Alianza Universidad ya había iniciado mis estudios para entrenador. Gracias a Dios ya los terminé, ya me gradué. Estudié en la AFA (Argentina), y ahorita estoy a la espera de una oportunidad. Uno ha jugado fútbol, y me gustaría continuar por el mismo camino. Estoy listo, pero empezando, quiero ir de menos a más, pero esa es la idea. Ojalá que pronto pueda estar detrás de la raya dirigiendo.

¿Ya tienes definido tu cuerpo técnico?

Lógicamente se necesita personas de confianza, que estén capacitadas y que conozcan del tema. Hay muchos factores, ahora como entrenador, que se requiere para tener al lado. También converso con algunos amigos que están algunos países, todos están a la espera. Terminé muchos años en Perú, seguro tendré amigos peruanos. Estoy a la espera de alguna oportunidad.

¿Por ahí podrías sumar a tu equipo de trabajo a Johnnier Montaño?

Sí, hay muchos. También hay que pensar en el presente de cada uno. Algunos están ocupados en otras cosas, otros trabajos. Algunos están jugando, pero sí dejé muchos amigos en Perú.

¿Qué técnicos marcaron tu carrera futbolística?

Con Jorge Luis Pinto aprendí mucho la disciplina, con Pablo Bengoechea mucho lo que es el ser humano, la amistad, eso nos llevó al campeonato con Alianza (2017). Todo el grupo caía bien, y cuando eso pasa, sabes que tienes que matarte en la cancha por el entrenador, por el compromiso, esto también aprendí de él. Con Roberto Mosquera, una persona muy inteligente, muy sabia. Sabe lo que hace. Con todos aprendí algo, es la experiencia que me deja ahora en mi futuro. Fueron veinte años jugando, conocí de todo. Afortunadamente de todos los técnicos uno aprende un poco. No tuve entrenadores malos. Independientemente de los resultados, uno saca algo de cada uno, y eso deja de experiencia para tener referencia ahora como técnico.

¿Qué más recuerdas del plantel de Pablo Bengoechea campeón con Alianza Lima en 2017?

Fue un año de principio a fin no se cambió nada. Una misma idea. Iniciamos la temporada sumando de a poco, quizá a mucha gente no le gustaba el fútbol que hacía, pero era un equipo que salía a la cancha y ganábamos de visita, independientemente como se presentara el juego. Siempre con la convicción que donde íbamos teníamos que ganar, también en casa, con nuestra gente. Al ganar el Apertura nos dio el plus para seguir peleando. Ya en el Clausura con resultados positivos y negativos, aguantando las críticas, y conscientes que eran diez años que Alianza no tenía un título. Logramos a conseguir como familia lo que Alianza tanto quería, gracias a Dios conseguimos el título sin necesidad de jugar una final.

¿Por qué no continuaste en Alianza Lima?

Yo quería seguir, más siendo campeón, pero terminé mi contrato y esperé la llamada para renovar, que fue a finales de diciembre. Lo que me propusieron económicamente no era lo adecuado. Yo no pedía aumento, pero por los menos mantener el mismo sueldo era lo más justo. La propuesta que recibí era que tenía que bajarme un porcentaje del sueldo, entonces, preferí mejor dejar las cosas así, las puertas abiertas. No me parecía justo rebajarme el sueldo después de ese año de sacrificio. Quizá no hice muchos goles, pero jugaba en diferentes posiciones. Trabajé más para el equipo que lo individual. Me fui deseándole lo mejor al club. Yo me fui de Alianza sin rencores, sin rabia, me fui feliz, me siento contento cuando campeona.

El hincha blanquiazul siempre te recuerda por el título del 2017...

Alianza Lima marcó mucho mi vida. Hay veces me encuentro con jugadores y siempre recordamos lo que vivimos. Acá en Estados Unidos hay muchos peruanos, y cuando me reconocen, me dicen: ‘Pajoy, Alianza Lima, gracias por el título’. Uno queda marcado con el equipo y con la historia. Fue el equipo con el que campeoné en el exterior, es de mucho orgullo. Después cuando enfrentaba a Alianza con Universidad era emocionante, no por los resultados, sino por volver al estadio, donde fui tan feliz. Tuve la fortuna de ganar partidos, hacer goles, también perder, pero siempre cuando iba a mi casa (Matute) era de mucha emoción.

¿Sufriste cuando Alianza perdió la categoría en el 2020?

Cuando me vine para acá (a Filadelfia), es otro ritmo de vida, y estaba al pendiente de Alianza. Alcancé a ver el último partido, fue duro, difícil. Vi compañeros llorar que me causó dolor, pues era gente que quiere a Alianza, con quienes crecí ahí. No sé qué pasó en Alianza, dolió mucho, pero luego volvió por reglamentación. Siempre he dicho que el fútbol tiene reglas y hay que respetarlas. Alianza volvió a Primera y campeona. Alianza es un equipo grande, de Primera, y tiene siempre arriba.

¿Te llamaron para volver si es que jugaban en Segunda División?

Sí recibí una llamada donde me pedían para regresar al equipo, y yo acepté la propuesta, pero no sé qué más pasó. No se dio, yo estaba por acá (Estados Unidos). Quería ayudar al equipo, si era necesario no tenía problemas en volver, pero me alegró que estén en Primera.

Llegaste con 37 años a jugar en Alianza Lima, y mostraste vigente a través de juego y goles. ¿Qué opinas de Hernán Barcos, delantero de 38 años que la está rompiendo...

Veo lo que pasa en Alianza con Hernán Barcos. Estamos hablando de un gran profesional, gran jugador, que ha jugado en muchos países. Ha respetado su profesión. Cuando hablo de eso es que se ha cuidado y está haciendo lo necesario para mostrar su vigencia. Yo con 38 años en Alianza Universidad marqué diez goles, y esperaba renovar, pero seguro por el tema de la edad no lo hicieron. Siempre respeté mi profesión, me mantuve bien físicamente. Era consciente que si jugaba era por mi rendimiento. Para que me quitaron el puesto, el otro tenía que estar un esfuerzo muy grande.

¿Qué te pareció las incorporaciones de tus compatriotas ‘Rifle’ Andrade y el ‘Jeque’ Sabbag?

Me emocionó. No pude ver el partido con Junior, pero sí el que jugaron con Nacional. Vi la nómina de Alianza, muy competitiva, pero la llegada del ‘Rifle’ es importante. Uno como delantero siempre es emocionante que lleguen esa clase de jugadores. Alianza se ha caracterizado por un fútbol bonito. Las leyendas han sido de buen pie, y el ‘Rifle’ lo tiene. Tiene buen fútbol, ahora que se complemente como equipo.

¿Lo enfrentaste en el fútbol de tu país?

Sí, lo enfrenté cuando yo estuve en Colombia. Luego de me voy al exterior, y él a México. Yo veo mucho fútbol, ha estado en América de México. Es un jugador exquisito, de buen pie, un jugador grande. Los delanteros deben estar feliz de su llegada, es un jugador que hace gol y le gusta asistir. Eso le dará mucha presencia a Alianza.

Te provocaría volver a vestirte de corto y jugar al lado del ‘Rifle’...

Uno como delantero siempre quiere esos jugadores. Aparte por mi forma de jugar, me gusta hacer mucha diagonal, los que han llegado en Alianza van a disfrutarlo. Es un jugador técnico, habilidoso, marca gol y es completo. entonces, tiene todo para triunfar en Alianza. Seguramente cuando lo vean jugar, la gente se va a enamorar de él. Es un gran refuerzo.

¿La cuenta pendiente es levantar el pobre nivel futbolístico en la Copa Libertadores?

Alianza tiene todo para el torneo local, está sobrado, pero le falta el plus en la Copa Libertadores. Ya es momento que Alianza haga un poco más, ojalá sea en esta edición. Como club, como equipo, es un grande, falta la Copa Libertadores. Ojalá todas las contrataciones estén en su punto.

¿Cuál es el mensaje a los hinchas ‘grones’?

Alianza Lima es lo mejor que me pasó en mi carrera futbolística. Eso hizo que donde vaya sea reconocido por toda la hinchada peruana. Siempre estoy pendiente de ellos, le mando un saludo especial. Todavía tengo hinchas que me escriben y quieren que manden saludos. Como todo es fútbol, hay veces las cosas no salían, pero se consiguió el objetivo. Me declaro hincha del equipo por lo que viví, a la gente de Comando, ojalá este año sea maravilloso de muchos títulos.





