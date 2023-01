Nueva temporada, nuevo equipo. Tras semanas de incertidumbre, Racing Club llegó a un acuerdo con Paolo Guerrero, para que sea parte de su plantilla de este año. Esta será la primera experiencia del delantero nacional en la liga argentina, donde espera dejar huella, tal y como lo hizo en sus anteriores equipos.

Teniendo en cuenta eso, el ‘Depredador’ tomó un vuelo rumbo a Argentina, para incorporarse a los trabajos previos de la institución de Avellaneda. El objetivo es que pueda pasar las pruebas médicas requeridas y así firmar su contrato, el cual de momento estaría fijado hasta el término de este 2023.

Su arribo a tierras argentinas se supo, luego de que el presidente del club afirmara que este lunes se daría la llegada del atacante peruano. “Estamos cerrando (su fichaje). El lunes pasará la revisión médica y si todo va bien, se incorporará al plantel”, declaró el máximo representante de la ‘Academia’ en diálogo con la cadena TyC Sports de Argentina.

Paolo Guerrero no tuvo su mejor temporada en 2022, ya que apenas pudo sumar 427 minutos con Avaí FC de Brasil, escuadra con la que no anotó en ninguna ocasión. A pesar de ello, en Racing Club confían en la experiencia y en el olfato goleador del delantero de la Selección Peruana, por lo que no dudaron en ir por el en este mercado de fichajes.

Paolo Guerrero y su pase frustrado a Alianza Lima

Antes de que se concretara el pase de Paolo Guerrero a Racing, la posibilidad de que vuelva a Alianza Lima fue muy fuerte. No obstante, a través de una escueta respuesta del delantero a uno de sus seguidores, se pudo conocer que el cuadro victoriano no lo tenía entre sus planes para esta temporada.

“Alianza Lima no me quiso. Me dijeron que no tenían interés”, fue el mensaje que Guerrero en su cuenta de Instagram. De momento, el futuro del ‘Depredador’ se encuentra en Argentina, país donde recobrar su estado físico y volver a marcar.





