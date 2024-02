¡Comienza la acción! Este jueves arranca la sexta fecha Liga 1 Te Apuesto con nueve partidos de impacto, en los que Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y los demás clubes de la Primera División buscarán darle una alegría a sus respectivas hinchadas. Por ahora, la escuadra celeste es líder por diferencia de goles (+13). Los dirigidos por Enderson Moreira tiene 13 puntos, al igual que Universitario (+8) y Sport Huancayo (+9). En esa línea, la Comisión Nacional de Arbitraje (CONAR) dio a conocer la lista de jueces que buscarán impartir justicia en los encuentros del fin de semana.

La fecha se abrirá este jueves con el partido entre Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso, el cual será dirigido por Daniel Ureta. Este será el único del día, dando paso a los del viernes que serán alto nivel. ADT vs. Alianza Lima tendrá a Augusto Menéndez como juez principal. En horas de la noche, Universitario enfrenta a Sport Huancayo con Kevin Ortega como árbitro.

La jornada del sábado tendrá como primer duelo a Sporting Cristal vs. Atlético Grau, con Jordi Espinoza en la dirección. Horas más tarde, Comerciantes Unidos vs. Melgar tendrá a Pablo López de árbitro. Como duelo estelar, César Vallejo vs. Cusco FC verá a Boris Santos de juez principal.

El día domingo habrá dos partidos. Desde Andahuaylas, Los Chankas recibe a Sport Boys con Micke Palomino de árbitro protagonista. Por último, Cienciano vs. Mannucci tendrás a Víctor Cori como juez principal. El último choque será el lunes entre Unión Comercio vs. UTC, dirigido por Edwin Ordoñez.

Árbitros de la fecha 6 en la Liga 1 Te Apuesto.

¿Cómo se define la Liga 1 de 2024?

Para esta temporada, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, ambos llevados a cabo mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 jornadas. El equipo que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.





