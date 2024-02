Revertir el 6-1 que sufrió en Bolivia fue una tarea titánica para Sporting Cristal. El elenco del técnico Enderson Moreira salió con todo para cambiar el panorama de la llave y continuar en la Copa Libertadores 2024, pero al final no le alcanzó. Y si bien los celestes, con un gran marco de hinchas en el Estadio Nacional, golpearon con el hat trick de Martín Cauteruccio, el 3-1 no fue suficiente para llegar a la fase 3 del certamen internacional. Ahora, en el conjunto visitante, a pesar de la clasificación, hubo autocrítica: el DT de Always Ready, Óscar Villegas, se preocupó por los problemas que presentaron para controlar al delantero charrúa.

Sí, el guía dio a conocer su postura del partido en conferencia de prensa y admitió que, por la manera cómo habían estudiado al equipo celeste y en especial a ‘Caute’, no debieron caer por tres goles. “Eso no puede pasar en esta fase y más con todo lo que habíamos hablado del ‘9′ [Cauteruccio] que ellos tienen. Era para cuidar”, sostuvo el estratega boliviano.

Otro punto que tocó fue lo mal que pasaron la noche anterior al compromiso, cuando ya estuvieron en territorio peruano. “La noche previa del partido fue difícil, pudimos sobreponernos a todo ello. Los jugadores estaban determinados y de alguna manera sabíamos también que iba a existir adversidad”, afirmó Villegas a la prensa.

Con el cierre de la llave a su favor, Always Ready deberá pensar en su próximo rival en el certamen continental, el cual se definirá este miércoles, entre Nacional de Uruguay y Puerto Cabello de Venezuela. En ese sentido, habló de la chance que tiene el cuadro boliviano de volver a jugar en El Alto en la misma semana que la ciudad se encuentra de aniversario.

“Tenemos la posibilidad de jugar el 6 de marzo, en el aniversario de El Alto. Ojalá podamos regalarles también una victoria, eso serviría para seguir retribuyendo el gran cariño a los hinchas”, precisó. Cabe señalar que el duelo de ida se jugará entre el 5 y 7 de marzo, mientras que la vuelta está programada para que se dispute entre el 12 y 14 del mismo mes.

Sporting Cristal vs. Always Ready: lo que se les viene

Luego de medirse ante el Always Ready, Sporting Cristal tendrá que enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Atlético Grau, con el que se medirá el sábado 2 de marzo desde la 1:15 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estadio Alberto Gallardo.

Ojo, el compromiso será parte de la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, en el que el conjunto celeste se encuentra en el primer lugar de la tabla general tras obtener cuatro partidos ganados y un empate. Su rendimiento le ha llevado a obtener 13 unidades (por diferencia de goles está por encima de Sport Huancayo y la ‘U’).

Por su parte, Always Ready se concentrará en la liga de Primera División de Bolivia. Su siguiente rival será el Guabira, en el Estadio Gilberto Parada de Montero, este sábado 2 de marzo, a las 7:00 de la noche (hora peruana, y una más en territorio boliviano).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO