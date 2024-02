Después del contundente resultado en Bolivia (6-1), Sporting Cristal necesitaba realizar un partido perfecto para poder avanzar en la fase 3 de la Copa Libertadores. Sin embargo, una vez más, los celestes demostraron que no son el equipo arrollador de la Liga 1 Te Apuesto. Frente a un Always Ready limitado, no lograron desequilibrar el marcador e incluso permitieron que el equipo boliviano se adelantara. Tras el gol en contra, la situación se complicó aún más para Cristal. Si no fuera por Martín Cauteruccio, el equipo rimense habría podido sufrir otro resultado vergonzoso frente a un rival del altiplano.

Ante las suspensiones de Ignacio da Silva y Leo Díaz, Moreira improvisó colocando a Martín Távara como central junto a Gianfranco Chávez. Sin embargo, el volante no se adaptó y tuvo que ser sustituido. Además, la inclusión de Irven Ávila para aportar más peso ofensivo resultó insuficiente. Por otro lado, Joao Grimaldo estuvo por debajo de su nivel habitual y una vez más Yoshimar Yotún no estuvo en su mejor noche. El único jugador que destacó claramente fue Cauteruccio con su hat-trick. A excepción de la variante de Max Castro, que intentó algo diferente, quedó claro que Sporting Cristal carece de profundidad en su banca. Con ese plantel tendrán competir en el torneo peruano.

Renato Solís: Pudo haber hecho algo más en el primer gol, aunque la barrera no ayudó. Permitió que el balón botara antes de reaccionar. Una vez más, demostró estar en un nivel bajo en su rendimiento.

Jhilmar Lora: Asistió a Cauteruccio para el primer gol celeste, pero después su rendimiento no se destacó ni positiva ni negativamente. Finalmente, tuvo que ser sustituido.

Gianfranco Chávez: Mostró un rendimiento muy desordenado y poco preciso, permitiendo que le ganaran la espalda en varias ocasiones. Su desempeño dejó en claro que está más cerca de ser suplente que titular en el equipo.

Martín Távara: Esta vez, desde la zaga central, intentó conectar con pases filtrados, aunque con poco éxito. No logró ser la solución en defensa y nuevamente el partido le resultó demasiado exigente.

Nicolás Pasquini: A pesar de tener un papel más ofensivo, no logró sumar al equipo. Debía respaldar a Grimaldo y ofrecer opciones por detrás, pero no lo hizo. Su juego estuvo estático y fue uno de los peores rendimientos del equipo.

Gustavo Cazonatti: Demostró agresividad en la marca, aunque en ocasiones se desordenó. Sin embargo, fue el jugador que mostró mayor sacrificio y entrega en el campo de juego.

Santiago González: Este fue quizás su partido más discreto, ya que nunca logró destacarse. Cada vez que entró en contacto con el balón, no generó resultados productivos para el equipo.

Yoshimar Yotún: Se le vio más cómodo en la primera línea de volantes, pero no logró ser efectivo en la entrega de servicios hacia los atacantes. Se destacó por llevar el balón cerca del área rival, pero le faltó tomar decisiones más acertadas. Sin duda, se extrañó su mejor versión en el juego.

Joao Grimaldo: No pudo desplegar su mejor versión frente a la sólida y efectiva marca de Medina. En el segundo tiempo, al cambiar de lado, mejoró su rendimiento y fue clave en la jugada del segundo gol. Cristal realmente lo necesitaba.

Irven Ávila: Comenzó con movimientos interesantes, pero terminó siendo muy poco trascendente. Se encontró frecuentemente chocando con los defensas.

Martín Cauteruccio: A pesar de los tres goles anotados, los celestes no lograron salvar el partido. Es evidente que el equipo no puede depender únicamente de Cauteruccio; se necesita un esfuerzo conjunto de todo el equipo para obtener resultados positivos.

Jesús Pretell: La zaga central mostró una mejor marca y salida, contribuyendo en momentos clave para sofocar los ataques en el área celeste. Además, proporcionó una asistencia crucial para el tercer gol del equipo.

Jostin Alarcón: El ingreso presentado no fue claro, careciendo de precisión y de ideas suficientes para identificar el desequilibrio correctamente.

Leandro Sosa: Intentó abrir espacios y agregar velocidad al juego, pero lamentablemente sus compañeros no estaban en sintonía con sus movimientos. Con el transcurso de los minutos, su juego se tornó más vehemente que inteligente.

Maxloren Castro: No se vio afectado por la importancia del partido. Mostró determinación y pidió el balón en varias ocasiones, demostrando su compromiso y entrega.

Gabriel Alfaro: Realizó algunas aproximaciones en ataque, pero sin generar mayor peligro para la defensa rival.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR