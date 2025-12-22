Sporting Cristal presentó a Juan Cruz González como nuevo jugador del club. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal presentó a Juan Cruz González como nuevo jugador del club. (Video: Sporting Cristal)

A pocas horas de la Navidad, un regalo anticipado ha llegado para todos los hinchas de Sporting Cristal, que esperaban ansiosos el anuncio de otro refuerzo más para la próxima temporada del 2025. Tal como lo anunció el propio Julio César Uribe, una de las posiciones a reforzar era la zona de los laterales, fue así que anunciaron a Juan Cruz González.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS