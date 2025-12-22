A pocas horas de la Navidad, un regalo anticipado ha llegado para todos los hinchas de Sporting Cristal, que esperaban ansiosos el anuncio de otro refuerzo más para la próxima temporada del 2025. Tal como lo anunció el propio Julio César Uribe, una de las posiciones a reforzar era la zona de los laterales, fue así que anunciaron a Juan Cruz González.
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- Un Perú de altura: las inéditas sedes de la selección para las Eliminatorias 2030
- Universitario se alista para el sorteo: se definió su bombo y posibles rivales en la Copa Libertadores
- Michael Hoyos descartó su llegada a Universitario: Javier Rabanal busca plan B para reforzar el ataque
- Alianza Lima vs. Universitario bajo la lupa: error, análisis y posible sanción de la Liga Peruana de Vóley
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal