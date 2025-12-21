Universitario de Deportes cerró el 2025 con la marca histórica del tricampeonato y ahora apunta a un 2026 en el que, además de pelear por el ‘Tetra’, deberá afrontar una fase de grupos de Copa Libertadores que promete ser una verdadera prueba. Mientras el equipo se alista para el inicio de la pretemporada y se confirman los últimos detalles de su plantel, los hinchas recibieron una noticia clave: la ubicación exacta del cuadro crema en los bombos del sorteo. Con el ranking Conmebol actualizado y los clubes clasificados definidos, el panorama empieza a aclararse y permite proyectar qué tan exigente podría ser el camino del campeón peruano en el torneo continental.

El cierre del ranking dejó a la ‘U’ en el puesto 32, un detalle que terminó siendo determinante para colocarlo como el último equipo en ingresar al bombo 2. Esto le permitió evitar una caída al bombo 3, una situación que hubiera cambiado por completo el perfil de sus posibles rivales. La ubicación se dio gracias a los resultados de los torneos sudamericanos y, sobre todo, al desenlace de la Copa de Brasil, que terminó moviendo el orden de varios clubes.

En el bombo 2, Universitario compartirá lugar con Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar y Cruzeiro. Se trata de un grupo con rivales de peso histórico y recorrido internacional, aunque también con equipos ante los que el vigente tricampeón peruano podría competir de igual a igual si logra consolidar su propuesta desde las primeras fechas.

Mientras tanto, el bombo 1 estará compuesto por gigantes del continente. Allí aparecen Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU, Fluminense e Independiente del Valle. Cualquiera de ellos podría convertirse en el cabeza de serie del grupo de la ‘U’, por lo que el cuadro merengue deberá estar preparado para un arranque de torneo de alta exigencia.

Universitario de Deportes. Foto: Jesus Saucedo / @photo.gec

El bombo 3 también trae nombres con recorrido importante en el plano internacional. Junior, Universidad Católica de Chile, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco FC ocupan este grupo. En ese sentido, la presencia del elenco cusqueño podría abrir la posibilidad de un partido entre clubes peruanos en la fase de grupos, algo inusual pero no imposible.

Finalmente, el bombo 4 estará conformado por Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia y Mirassol, además de cuatro equipos que llegarán desde las fases previas. Estos últimos podrían alterar el panorama si acceden clubes con tradición o presente competitivo importante, como suele ocurrir año tras año.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos?

El sorteo de la fase de grupos está programado para la semana del 18 de marzo, una fecha que los hinchas cremas ya tienen marcada. Desde ese momento quedará claro el orden de los partidos, los viajes y los puntos clave para proyectar el rendimiento de Universitario en el torneo. La primera jornada se disputará el 7 de abril, mientras que la fase completa se extenderá hasta el 28 de mayo.

Para la ‘U’, este sorteo será el punto de partida formal de su camino internacional. Con un nuevo comando técnico y un plantel que apunta a reforzarse en posiciones estratégicas, la idea del club es competir con seriedad y buscar dejar atrás las últimas campañas, en las que el torneo continental terminó siendo una deuda pendiente.

Por ahora, el hincha crema se mantiene atento a cada movimiento, sabiendo que el contexto es favorable para intentar una participación sólida. El bombo 2 le da al campeón peruano un margen interesante para evitar cruces inmediatos con algunos gigantes y, al mismo tiempo, lo obliga a estar preparado para enfrentar a rivales que llegan con procesos consolidados.

