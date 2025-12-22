Michael Hoyos quedó oficialmente desvinculado de Independiente del Valle y, en medio de su salida, dejó una declaración que no pasó desapercibida en el entorno de Universitario de Deportes y de sus hinchas. El atacante ecuatoriano-estadounidense fue tajante al señalar: “No me voy a Perú”, frase con la que prácticamente descartó cualquier posibilidad de llegar a tienda crema, club con el que fue vinculado en los últimos días a pedido de Javier Rabanal, flamante entrenador del tricampeón peruano y quien lo conoce a detalle por su paso por IDV, donde fueron campeones en la temporada 2025.

El fin de semana fue una jornada especial tanto para Rabanal como para Hoyos. El domingo 21, en el cierre de la Liga Pro en Ecuador, Independiente del Valle derrotó 1-0 a Barcelona y cerró con broche de oro una campaña donde fue el mejor equipo ecuatoriano en puntos y rendimiento. Con Rabanal en el banco y Hoyos ingresando a falta de 18 minutos, ambos se despidieron de lo que fue su casa; sin embargo, cuando parecía que ambos iban a seguir el mismo camino, en el caso del delantero su futuro estaría lejos de Ate.

Las palabras de Hoyos se dieron tras confirmarse el final de su etapa en IDV, equipo con el que venía compitiendo tanto en torneos locales como internacionales desde 2023 y donde tuvo buenos registros. El delantero aclaró que su futuro estaría lejos del fútbol peruano, enfriando de inmediato los rumores que lo colocaban como una opción para reforzar la ofensiva crema de cara a la próxima temporada, donde el objetivo es lograr el tetracampeonato.

Desde el entorno de Universitario nunca se confirmó una negociación avanzada, pero el nombre del delantero de 34 años había surgido como alternativa por su experiencia en Sudamérica y ser un pedido de Javier Rabanal. Sin embargo, la postura del jugador fue clara y directa, cerrando cualquier especulación sobre un posible arribo a tienda crema, que busca insistentemente un jugador de experiencia en ofensiva para competir en el puesto con Alex Valera.

Michael Hoyos se despidió el último domingo de IDV en la victoria 1-0 ante Barcelona. (Foto: Getty Images)

En lo deportivo, Michael Hoyos cierra el 2025 con un balance positivo en Independiente del Valle. Durante la temporada disputó 38 partidos oficiales, entre Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana/Libertadores, aportando 10 goles y 7 asistencias, cifras que reflejan su aporte constante en el frente de ataque del conjunto negriazul, donde sus hinchas valoraron su entrega y esfuerzo.

Más allá de los números, Hoyos fue un futbolista habitual en la rotación del plantel de Javier Rabanal, aportando experiencia y la tan necesaria cuota de gol. Si bien no siempre fue titular indiscutible, respondió cuando le tocó jugar y dejó registros importantes en momentos clave del año. Por ello el entrenador español no dudó en pedirlo como refuerzo de Universitario, de cara a competir tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores.

Ahora, el mismo Rabanal deba activar un plan B para el puesto vacante de ‘9′ extranjero y no se descarta que pueda buscar otra alternativa en el fútbol ecuatoriano, donde dirigió con éxito en la última temporada, o incluso mirar otras ligas de Sudamérica o también de Europa, por su experiencia trabajando en España y Países Bajos, tanto en Willem II como en PSV.

El entrenador de 46 años será presentado esta tarde como nuevo entrenador de Universitario de Deportes y ahí comenzará a despejar dudas: si definitivamente queda descartada la llegada de Michael Hoyos y si hubo una conversación de por medio, además de las alternativas que manejan y los plazos que se han puesto para concretar los refuerzos, que tanto esperan los hinchas con miras a un ilusionante 2026.

Universitario hizo oficial el anuncio de Javier Rabanal como su nuevo DT | Foto: X (Universitario)

