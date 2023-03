En algunos casos, los fichajes suelen ser un dolor de cabeza, más que una solución en el fútbol peruano. Sin embargo, en Sporting Cristal han dado en el clavo con las incorporaciones, esta temporada, siendo Ignácio Da Silva uno de los futbolistas que más elogios recibió por parte de Carlos Lobatón, luego de sus actuaciones con la camiseta celeste.

“Ha llegado al club y cayó como anillo al dedo, luego de la salida de Omar Merlo. Es un jugador bastante tranquilo, pero que dentro de la cancha se transforma”, sostuvo el coordinados de fútbol del combinado bajopontino, en diálogo con RPP.

Carlos Lobatón no fue ajeno al complicado momento que le toca vivir a Irven Ávila, quien se convirtió en el salvador de Sporting Cristal en la Copa Libertadores y en la Liga 1. Tras si lesión en el brazo, el vocero rimense se encargó de dar luces de esperanza al hincha sobre la recuperación del delantero nacional.

“Cuando se dio la lesión, pensamos que era algo bastante grave, pero creo que Irven necesitará menos tiempo de recuperación. No puedo cuánto, porque eso dependerá de su cuerpo. Esperamos que esté listo lo más rápido posible”, acotó ‘Loba’ sobre el estado actual del delantero celeste.

Por otro lado, Carlos Lobatón tocó el tema de la localía de Sporting Cristal en la Copa Libertadores, el mismo que aún es una incógnita, ya que los bajopontinos tienen como primera opción un Estadio Nacional que podría albergar el Mundial Sub 17, aunque esto cada vez tome menos peso.

“Lo último que sabía era que -quizás- el Mundial Sub 17 no se desarrollará aquí; entonces el Estadio Nacional podría ser utilizado por Sporting Cristal para la Libertadores. En caso de que no, tendríamos que ver estadios aptos por CONMEBOL. Igual, trataríamos de jugar en Lima. Esa es nuestra primera opción”, concluyó.