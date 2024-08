“Me siento feliz, emocionado de regresar a una institución que me dio todo. Hay que trabajar y disfrutar, que para eso he venido”. Con esas palabras Christofer Gonzales selló su regreso a Sporting Cristal hace una semana y describió su sentir al tener una nueva oportunidad tras su breve paso por Universitario de Deportes. Aunque en todo momento evitó mencionar su última estancia en Ate, en cada declaración que dio durante su presentación fue claro en reafirmar la necesidad que tenía de estar en un lugar donde se sintiera cómodo, respaldado y, sobre todo, que le permitiera disfrutar. Esa palabra la repitió varias veces y quizá sea la clave para entender la función que tendrá dentro del esquema de Guillermo Farré, para que los rimenses sigan en la pelea por el título de la Liga 1 2024.

En este punto del análisis cabe una pregunta importante: ¿quién necesita más de quién? ¿'Canchita’ de Sporting Cristal o viceversa? Por su pasado reciente, en el que estuvo apartado del plantel de la ‘U’ y se vio obligado a entrenar por su cuenta mientras resolvía su situación contractual, podríamos interpretar que él es quien necesita más de los celestes. No obstante, si demuestra que físicamente está en óptimas condiciones, se consolida como una pieza valiosa para Farré y soluciona los vacíos que ha mostrado su equipo hasta la fecha, estaríamos hablando de un fichaje con un gran costo-beneficio no solo pensando en el Torneo Clausura, sino también a largo plazo –firmó hasta diciembre del 2026–.

Christofer Gonzales firmó con Sporting Cristal hasta finales del 2026. (Foto: Sporting Cristal)

‘Canchita’ se hace su espacio

Desde que asumió como director técnico de Sporting Cristal tras la salida de Enderson Moreira, Guillermo Farré utilizó un 4-4-2 en sus primeros tres amistosos, que tuvo como resultados dos derrotas ante Atlético Nacional (3-1) y Cienciano (2-1), además de un empate con Alianza Lima (1-1). Con el inicio del Torneo Clausura, el estratega argentino varió entre el 4-3-3 y 4-2-3-1, siendo este último el esquema que repitió en sus tres compromisos de local, con triunfos frente a Sport Boys (4-0), Cienciano (5-1) y Carlos A. Mannucci (4-0). A pesar de que los rimenses fueron ampliamente superiores a sus rivales y golearon en estas victorias en el estadio Alberto Gallardo, los futbolistas que tuvieron la misión de ser el enlace entre los volantes y los delanteros, fueron muy inconsistente y no convencieron del todo.

Contra Sport Boys y Cienciano estuvo Leandro Sosa detrás del punta, mientras Jostin Alarcón fue el elegido para darle juego al equipo ante Mannucci. Entendiendo que Farré no cambiará mucho y variará entre el 4-3-3 y 4-2-3-1, Christofer Gonzales tendrá la oportunidad de ganarse un espacio dentro de su alineación inicial. Obviamente eso dependerá del rodaje que tenga de aquí en adelante, las respuestas de sus competidores por el puesto y el contexto en el que conviva Sporting Cristal con los resultados de por medio. Los ‘cerveceros’ tienen un calendario muy complicado en las próximas tres jornadas y la hinchada estará al pendiente de lo que puedan aportar las últimas contrataciones, tanto ‘Canchita’ como Luis Iberico.

Algo que vimos en Gonzales durante el primer semestre del 2024, fue lo mucho que le costó adaptarse al 3-5-2 de Universitario y lo incómodo que se sentía cada vez que Fabián Bustos lo ubicaba como uno de los interiores. Ya sea por izquierda o derecha, Christofer no tuvo el cambio de ritmo que requería el sistema y eso se notó al momento de combinar con el carrilero que lo acompañaba, además de las escasas conexiones que encontró con los otros mediocampistas. No fue una sorpresa que le soltaran la mano a mediados del Torneo Apertura y jugadores como Martín Pérez Guedes, Jairo Concha y Horacio Calcaterra estuvieran varios peldaños por encima de él en la consideración del comando técnico.

Por si fuera poco, a comienzos de abril sufrió un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps crural de la pierna derecha, una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por más de un mes e hizo que se perdiera alrededor de nueve partidos con la ‘U’. Debido a que no juega desde el 28 de mayo, cuando los cremas cayeron por 2-0 en su visita a Liga de Quito por la Copa Libertadores, la principal tarea de Sporting Cristal está en darle el rodaje que necesita para que poco a poco recupere la continuidad que necesita. Pese a que continuó trabajando por su cuenta después de lo que vivió en Ate, es necesario que entre en ritmo de competencia para que le sea útil a Farré lo más pronto posible. Ya está habilitado y quedará a la expectativa para sumar sus primeros minutos este fin de semana contra Atlético Grau.

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Liga 1 72 26 15 Copa Bicentenario 3 0 1 Copa Libertadores 14 3 1 Copa Sudamericana 8 4 1

Los números de Christofer Gonzales durante su primera etapa en Sporting Cristal.

Christofer Gonzales tuvo su primera etapa en Sporting Crustal entre 2019 y 2022. (Foto: Sporting Cristal)

La exigencia de una rápida respuesta

Cuando Christofer Gonzales llegó a Sporting Cristal en el 2019, siempre se sintió cómodo para desplegar lo mejor de su juego y alcanzó un nivel que lo llevó a ser considerado uno de los más destacados en la Liga 1, sumado al respaldo que tuvo desde el comando técnico de Ricardo Gareca para ser llamado a la Selección Peruana durante el proceso hacia el Mundial Qatar 2022. Justamente a eso deben apuntar los rimenses, a que generarle el contexto ideal para que su fichaje tenga un peso importante dentro del equipo. Después de perder a Yoshimar Yotún por todo el 2024 debido a una lesión ligamentaria, ‘Canchita’ es quien más puede acercarse a sus características y darle fluidez al juego que busca plasmar Guillermo Farré.

Gonzales tiene la posibilidad de reencontrarse consigo mismo y refrescar su memoria. Un futbolista no se olvida de jugar de la noche a la mañana. Muchas veces el ambiente en el que está es capaz de cambiar toda la ecuación, y aunque no lo diga abiertamente, hace rato que no se sentía cómodo en Universitario. Ya no hay más excusas de por medio y en sus pies tiene la chance no solo de responder esta confianza que le han dado en el Rímac, sino también de regresar a la Selección Peruana. “Físicamente me siento bien, hoy en día lo que quiero es jugar y disfrutar (...) Mi felicidad está por encima de todo, eso fue la parte fundamental de poder tomar esta decisión. Yo disfrutando, es otra cosa”, enfatizó durante su presentación.

Entrando en la sexta jornada del Torneo Clausura, Sporting Cristal tendrá que sortear satisfactoriamente una de las etapas más complicadas del campeonato. Primero visitará Sullana para enfrentar a Atlético Grau –que solo perdió un partido en casa en lo que va de la temporada–, luego recibirá a Alianza Lima en el Estadio Nacional y después viajará a Arequipa para medirse con Melgar. Nueve puntos de nueve es el panorama ideal para los de Farré, especialmente si consideramos que sus rivales directos también tienen la misma obligación. Precisamente por esto es que Christofer Gonzales deberá responder lo más pronto posible. En vista de que sus competidores por el puesto no han despegado –ya sea en el 4-3-3 o 4-2-3-1–, todo está en su ‘cancha’.

Partido Fecha Estadio Atlético Grau vs. Sporting Cristal 11/08/24 Campeones del 36 Sporting Cristal vs. Alianza Lima 17/08/24 Nacional Melgar vs. Sporting Cristal 21/08/24 Monumental de la UNSA Sporting Cristal vs. UTC 25/08/24 Alberto Gallardo

Los próximos cuatro partidos de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2024.

Christofer Gonzales ya fue inscrito como jugador de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)





