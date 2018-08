Sporting Cristal: Christopher Olivares se lesionó y presidente hizo pública su molestia

No todo es felicidad en Sporting Cristal , luego coronarse campeón del Torneo Apertura. El delantero, Christopher Olivares , se lesionó y su recuperación demandará 4 semanas aproximadamente, según confirmó el club celeste a través de sus redes sociales.

Según informó Sporting Cristal, Christopher Olivares sufrió un esguince de rodilla derecha, que ha comprometido el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral lateral.

“ Olivares se lesionó con la Sub 20 y estará fuera dos meses, pero lo que nos incomoda es no recibir ni un informe de la lesión por parte de la FPF”, afirmó el presidente de Sporting Cristal, Federico Cúneo , a Radio Ovación.

Es preciso señalar que Christopher Olivares es considerado el reemplazo natural de Emanuel Herrera. Además, el delantero de 18 años entrenó, como sparring, en La Videna con la Selección Peruana de Ricardo Gareca, para los amistosos internacionales ante Holanda y Alemania.

“No hay una respuesta puntual de la FPF y eso me preocupa, pero no es algo que me quite el sueño. No hay una respuesta ni para conocer los números”, agregó el presidente de Sporting Cristal.

Por otro lado, Federico Cúneo descartó la posibilidad de contratar jugadores para reforzar a Sporting Cristal. También reconoció el gran trabajo que realiza Mario Salas, que camina con paso firme en busca de su primera estrella en el fútbol peruano.