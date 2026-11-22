Sporting Cristal cerró su participación en el Torneo Clausura 2026 con una victoria, pero no fue suficiente para quedarse con el segundo certamen de la temporada. El equipo celeste goleó 4-1 a Cienciano en la última jornada y terminó en el segundo lugar de la tabla, con 35 puntos, por detrás de Sport Huancayo, que se quedó con el campeonato tras su contundente triunfo sobre Universitario de Deportes.

Pese a conseguir los tres puntos en su último compromiso, el resultado no le permitió a los dirigidos por el conjunto rimense alcanzar el objetivo de conquistar el Clausura. Además, al finalizar en la quinta posición de la tabla acumulada, con 54 unidades, Sporting Cristal aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2027, torneo en el que buscará recuperar protagonismo internacional.

Tras conocerse el desenlace de la temporada, el club celeste utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus hinchas y expresar su postura sobre lo ocurrido. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Sporting Cristal reconoció la responsabilidad por los resultados obtenidos y agradeció el respaldo de la denominada Familia Celeste durante la campaña.

“Asumimos con responsabilidad y sin excusas el resultado. Gracias por estar siempre, Familia Celeste”, fue el mensaje que compartió la institución rimense.

Asimismo, el club dejó en claro que ya piensa en lo que viene y que continuará trabajando para afrontar la próxima temporada con nuevos objetivos. “Hoy, continuamos con más fuerza el trabajo y el compromiso con el hincha de cara a la próxima temporada”, agregó en su publicación, que estuvo acompañada de una fotografía de sus seguidores en las tribunas del estadio.

La respuesta de los aficionados no tardó en llegar. Entre los comentarios de la publicación, varios hinchas lamentaron que el equipo haya dejado escapar la posibilidad de pelear por el Torneo Clausura, especialmente después de la oportunidad que tuvo en la última jornada. Uno de ellos escribió: “Lástima que perdimos toda chance en Tarma. Ahora nos toca solo jugar Sudamericana”.

De esta manera, Sporting Cristal empieza a pasar la página de una temporada en la que no pudo conseguir el título del Clausura y tendrá como siguiente desafío la preparación para el 2027. La clasificación a la Copa Sudamericana representa una nueva oportunidad para el cuadro bajopontino, que buscará mejorar su rendimiento y volver a competir internacionalmente.

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