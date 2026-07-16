Sporting Cristal anunció este jueves la transferencia definitiva de Gustavo Cazonatti al Mirassol de Brasil, poniendo fin a la etapa del volante brasileño con la institución celeste luego de dos años y medio defendiendo la camiseta rimense.

A través de un comunicado oficial, el club informó que ambas instituciones llegaron a un acuerdo por el traspaso del futbolista. Además, precisó que la operación contempla un beneficio económico para Sporting Cristal en caso de que el jugador sea vendido nuevamente en el futuro.

La dirigencia celeste destacó que el convenio alcanzado con Mirassol le permitirá conservar un porcentaje de una futura transferencia, una cláusula que podría representar un ingreso adicional para el club en los próximos años.

En el mismo pronunciamiento, Sporting Cristal agradeció a Gustavo Cazonatti por el compromiso mostrado durante su paso por el equipo. El mediocampista formó parte del plantel durante dos temporadas y media, participando en competencias nacionales e internacionales.

Comunicado oficial: Gustavo Cazonatti



¡Gracias por estos años defendiendo la Celeste siempre con entrega y profesionalismo, Cazo!



Todos nuestros mejores deseos en esta nueva etapa de regreso en tu país.



¡Muchos éxitos!#FuerzaCristal pic.twitter.com/jnAdNZzbja — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 17, 2026

El club también resaltó el esfuerzo y la entrega del futbolista a lo largo de su estadía en La Florida, deseándole el mayor de los éxitos en el nuevo reto que asumirá en el fútbol brasileño.

Como parte del mensaje de despedida, la institución cerró el comunicado con un emotivo “¡Gracias por todo, ‘Cazo’!”, reflejando el reconocimiento hacia el jugador por su aporte durante su etapa como futbolista rimense.

Con esta salida, Sporting Cristal continúa reestructurando su plantel para afrontar el Torneo Clausura, mientras que Gustavo Cazonatti iniciará una nueva etapa en el Mirassol, equipo que compite en la Serie A del Brasileirao tras concretar su incorporación de manera definitiva.

Minutos después de oficializarse su traspaso, Gustavo Cazonatti utilizó las redes sociales del club para despedirse de Sporting Cristal. El mediocampista brasileño agradeció a sus compañeros, al comando técnico, a la dirigencia y a la hinchada celeste por el respaldo recibido durante su etapa en el club.

Gustavo Cazonatti deja un saludo de despedida para toda la hinchada celeste.



¡Muchos éxitos, Cazo!#FuerzaCristal pic.twitter.com/BT28cENSe7 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 17, 2026

“Hola, familia celeste. Tengo sentimientos encontrados porque hoy me toca despedirme. Ha sido una decisión muy difícil por diversas razones y también por temas personales. Quiero agradecer a todos mis compañeros por cada momento que compartimos, al comando técnico y a todo el staff por el cariño con el que siempre me trataron. También a los dirigentes, por el respeto que me brindaron desde el primer día. Y, de manera especial, gracias a todos los hinchas por su apoyo y cariño incondicional. Sporting Cristal es mi casa y estoy seguro de que algún día nuestros caminos volverán a cruzarse. ¡Fuerza, Cristal!”, expresó el futbolista en su mensaje de despedida.

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