El último sábado 7 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo, fuera de la victoria por 3-1 de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético, el hecho que se llevó todos los reflectores sucedió tras el pitazo final, luego de que Cristiano da Silva, lateral izquierdo del cuadro rimense, denunciara un insulto racista por parte de Franco Coronel, delantero los visitantes. Esto, por supuesto, hizo que el árbitro Daniel Ureta activase el protocolo antirracismo establecido por la FIFA.

La situación fue tan grave que los futbolistas de Sporting Cristal que se encontraban en la zona técnica salieron despegados en defensa de su compañero, algo provocó una reacción simular del lado de Alianza Atlético. Aunque luego se dio el pitazo final, se sabe que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) ya está realizando una investigación al respecto.

En diálogo con L1 MAX, Gustavo Zevallos, director deportivo de la institución bajopontina, reveló que es lo que Franco Coronel le habría dicho a Cristiano da Silva. “En un momento del partido, el número 7 (Franco Coronel) agrede verbalmente a Cristiano y le dice ‘macaco’ (mono). No entiendo cómo un extranjero, a quien el país le brinda la oportunidad de trabajar, puede venir a hacer esto”, detalló.

En ese sentido, Zevallos precisó que Sporting Cristal seguirá el conducto regular para presentar una denuncia formal ante las entidades correspondientes y que estas oficien una investigación para esclarecer el asunto. Desde tienda celeste esperan una sanción drástica en contra de Franco Coronel.

“Nosotros somos un club que está pegado a las normas y al reglamento y vamos a pedir una sanción drástica. Todos vemos cómo la FIFA y la CONMEBOL sancionan esta clase de hechos, por lo que vamos a hacer la denuncia correspondiente”, añadió.

En tal sentido, el directivo argumentó que más allá de cualquier disputa o rivalidad dentro del campo, este tipo de situaciones no deberían ocurrir en el fútbol peruano. “Más allá de ser jugadores o rivales, sobre todas las cosas son seres humanos y el respeto debe estar por encima de todo. Es lamentable cómo se pierden los papeles”, acotó.

La respuesta de Alianza Atlético tras denuncia por racismo

Del lado del lado de Alianza Atlético, club de Franco Coronal, emitieron un comunicado rechazando categóricamente cualquier acto de racismo o discriminación en los escenarios deportivos. Según indicaron, la institución sullanense “promueve el respeto, la inclusión y los valores que representa el fútbol”.

En cuanto a la denuncia de Cristiano da Silva y Sporting Cristal en contra de su futbolista, Alianza Atlético exhortó “a que se realicen las investigaciones correspondientes, basadas en evidencias claras y verificables, que permitan esclarecer lo ocurrido”.

