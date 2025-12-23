El 28 de setiembre del 2021 es una fecha recordada en el mundo del fútbol, porque ese día se produjo uno de las derrotas más sorprendentes de toda la historia de este deporte. En el mítico Santiago Bernabéu, Sheriff de Moldavia dio el golpe y derrotó al Real Madrid por 2-1, firmando la peor caída del club más ganador de la Champions League en su historia con Karim Benzema, Vinícius Junior, Eden Hazard, entre otros cracks. En el club ganador estuvo presente el peruano Gustavo Dulanto y también el brasileño Cristiano da Silva Leite, lateral izquierdo y desde hoy nuevo jugador de Sporting Cristal.

En un anuncio sorpresivo en redes sociales, el cuadro celeste hizo oficial la contratación del brasileño: “¡Bienvenido al Rímac, Cristiano Da Silva! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Cristiano Da Silva Leite para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡A defender la gloriosa Celeste con todo!"

Luego del volante brasileño Gabriel Santana y el lateral derecho argentino Juan Cruz González, Julio César Uribe cumplió lo prometido: “vamos a anunciar dos laterales extranjeros en los próximos días”. El fichaje de Cristiano da Silva prácticamente cierra los refuerzos extranjeros, a la espera de concretar algunos movimientos en el plano local con miras a afrontar la Fase 2 de la Copa Libertadores y la Liga 1 2026.

Cristiano da Silva, de 32 años, inició su carrera en 2014 en CRB. Luego pasó por Vitória-PE, Murici, Bonsucesso, Cricíuma y Volta Redonda antes de dar el salto al FC Sheriff de Moldavia. En 2022 concretó su regreso a Brasil para jugar en Fluminense. Tras un paso a préstamo por Chapecoense, se fue libre el año pasado a Goiás y esta temporada jugó en Operario de la Serie B. Disputó 22 partidos, brindando una asistencia, y su equipo quedó lejos de los puestos de ascenso.

Cristiano da Silva, nuevo jugador de Sporting Cristal. (Foto: @ClubSCristal)

Noticia en desarrollo...

Cristiano da Silva en la victoria del Sheriff ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en la Champions League 2021/22. (Foto: Getty Images)

