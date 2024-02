Eso sí, las circunstancias y contextos son otros y puede que el panorama haya sido más complejo para Tiago Nunes. Dos de sus primeros cuatro partidos de Nunes fueron de la fase previa de la Copa Libertadores, el ‘profe’ no tuvo tanto tiempo de ensayo para afrontarlo (solo un partido) a diferencia de la ‘era Moreira’, que este martes irá a Bolivia a enfrentar a Always Ready por la segunda ronda del torneo internacional con cuatro presentaciones encima, una incluida en la altura de Cusco.

Del mismo modo, Tiago llegó para instaurar una idea y estilo de juego que ahora Moreira puede usarla con mayor facilidad. A Nunes le tomó tiempo que el equipo juegue como él quería, con ese ritmo e intensidad, juego de bandas y rapidez; mientras que Enderson recogió esa base de su predecesor y siguió un ritmo rápido de juego, por los costados, pases directos y habilitaciones constantes al ‘9′, por lo que podríamos decir que Tiago labró el camino para que al actual DT rimense se le haga más cómodo seguir con el ‘ADN brasileño’ en Cristal.

Primeros cuarto partidos de Tiago Nunes con Cristal Torneo Primeros cuarto partidos de Enderson Moreira con Cristal Torneo Mannucci 1-1 Cristal (Empate) Fecha 1 - Apertura Cristal 6-2 ADT (Victoria) Fecha 1 - Apertura Cristal 1-0 Melgar (Victoria) Fecha 2 - Apertura Sport Boys 1-3 Cristal (Victoria) Fecha 2 - Apertura Nacional de Paraguay 1-0 Cristal (Derrota) Fase previa - Copa Libertadores Cienciano 2-2 Cristal (Empate) Fecha 3 - Apertura Cristal 5-1 Nacional de Paraguay (Victoria) Fase previa - Copa Libertadores Cristal 4-1 Los Chankas (Victoria) Fecha 4 - Apertura

¿En qué ha cambiado o mejorado el equipo?

Estilo de juego

Tanto Tiago Nunes como Enderson Moreira tienen un estilo de juego y uno no invalida o desacredita al otro. El año pasado, el equipo jugaba muy bien con el balón en los pies y siempre buscaba a los extremos para abrir el campo, ahí la zona media, con Yoshimar Yotún a la cabeza, cumplía un rol importante para distribuir el balón. Nunes comenzó su ‘era’ con 4-3-2-1 y luego cambió al 4-3-3 que lo caracterizó.

El primer '11' oficial de Tiago Nunes con Cristal.

Moreira recoge en cierta manera el estilo de Nunes, pero le agrega además intensidad y juego al ‘9′, algo que con Tiago no se había visto mucho. En 2023, Brenner tenía otras características y muchas veces se recogía para recibir el balón, este año con Cauteruccio es diferente. El equipo juega para el ‘9′, busca su constante habilitación, especialmente desde las bandas. ‘Caute’ no retrocede, sino se queda dentro del área, donde ha demostrado todas su credenciales.

De momento, Enderson Moreira no ha cambiado de alineación y en sus cuatro partidos ha mandado un 4-2-3-1, dos mediocampistas bien marcados (uno como ancla y el otro más mixto), un volante ofensivo y por las bandas los dos extremos. Eso sí, a diferencia de Nunes, hasta ahora no ha podido contar con Yoshimar Yotún, el capitán del equipo, por una lesión que lo mantiene aún alejado.

El primer '11' oficial de Moreira con Cristal.

Los refuerzos

El año pasado, Cristal tuvo aciertos y desaciertos en cuanto a refuerzos. Tiago Nunes trajo a Ignácio, quien terminaría siendo el mejor extranjero del campeonato, pero también llamó a Brenner, que si bien marcó 15 goles la temporada pasada no terminó de convencer al hincha. Ellos fueron los dos principales nombres que el ‘profe’ mantuvo en su ‘11′; para este año, el tema de fichajes parece haber mejorado en estas cuatro fechas: Martín Cauteruccio, Santiago González y Gustavo Cazonatti.

Los tres nombrados llegaron este año y ya han marcado la diferencia en el torneo local, siendo además titulares con Enderson Moreira. ‘Caute’ es el máximo goleador con 10 anotaciones en cuatro fechas, el ‘Mágico’ también ya mostró su velocidad y uno contra uno, y ya repartió asistencias. Mientras que Cazonatti es el ‘ancla’ de la medular y quien pone la pierna fuerte en el sector, tres refuerzos que ya van llenando la expectativa del hincha celeste, el reto es ver lo mismo en la Libertadores.

Números de los refuerzos titulares de Cristal este año Partidos Minutos Goles Asistencias Martín Cauteruccio 4 317′ 10 - Santiago Gonzalez 4 344′ 1 2 Gustavo Cazonatti 2 166′ 1 1

Posiciones clave

El año pasado, la pareja de centrales fue Ignácio y Gianfranco Chávez; mientras que Joao Grimaldo era un extremo por derecha y Yoshimar Yotún una especie de volante interior recogido a la izquierda, así los solía ubicar Tiago Nunes en el terreno de juego. No obstante, Enderson Moreira ya puso su sello en la pizarra con diferentes cambios, más allá de que ya haya una ‘columna vertebral’ formada del 2023.

Por ejemplo, sin contar a los refuerzos, el principal cambio de Moreira fue la inclusión de Leo Díaz como compañero de Ignácio, dejando en la banca a Gianfranco Chávez. El joven central es zurdo, por lo que le deja la zona derecha al brasileño para poder apoyar a Jhilmar Lora. El DT ve con gran proyección al ‘32′ dado su talla (1.85 cm) y condiciones, tal es así que sentó al ‘4′ que fue titular en las últimas tres campañas.

En la pizarra de Moreira, Grimaldo no es extremo por derecha, sino por izquierda. El brasileño lo invita al jugador a no solo hacer diagonales también escaparse por su banda para lanzar centros al área donde Cauteruccio se suele posicionar bien. Mientras que Yotún, más allá de que todavía no ha jugado un partido oficial, tiene todas las de ser el nexo entre el mediocampo y la zona de ataque, una especie de ‘10′ libre. En esa misma línea, incluye a Martín Távara, quien desde un primer momento ha sido el socio de Cazonatti en la medular.

Otro ‘extra’ de Enderson Moreira es que confía en los jóvenes, no solo en Leo Díaz a quien lo ha puesto de titular de inmediato. El brasileño ya le dio minutos a Gabriel Alfaro, Ian Wisdom y Maxloren Castro, estos dos últimos de buenas actuaciones en el último partido ante Los Chankas.





