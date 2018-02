Sporting Cristal: ¿cuándo se definirá si le dan los tres puntos a los rimenses?

Sporting Cristal ya solicitó los tres puntos del partido que no se jugó ante UTC por falta de estadio. Los celestes presentaron su reclamo después de que la Comisión de Licencias de la FPF confirmara que no se podía utilizar en el estadio Mansiche porque no pasó la inspección final.

"Ya hemos procedido a pedir los puntos en la Comisión de Justicia de la FPF porque UTC no ha cumplido con los plazos de presentar los estadios", dijo Carlos Benavides, gerente general del cuadro rimense, a RPP.

Aunque el pedido de los rimenses ha llegado a la Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y no a la Comisión de Justicia porque recién se ha formalizado que el abogado Oswaldo Hundskopf será el presidente.

En tanto, el doctor Juan Monroy, que presidió la CJ-FPF el año pasado, pasará a la Comisión de Apelaciones o segunda instancia de la FPF.

Es decir, el pedido de Sporting Cristal será revisado recién la próxima semana tras que concluya la primera fecha del Torneo de Verano.

Aquí debemos mencionar que este 2018 no habrá Comisión de Justicia en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP). La jurisdicción deportiva del Descentralizado recaerá en las conformadas por la FPF, tal como se puede leer en las Bases del Campeonato peruano.