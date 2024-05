Cada vez es más común repatriar jugadores. El ciclo de algunos por el exterior llega a su fin y muchos deciden volver al fútbol peruano para cerrar su carrera como corresponde. En los últimos años, hemos visto casos sonados, desde Jefferson Farfán, Andy Polo y Christian Cueva, pasando los de esta temporada como Paolo Guerrero y Christofer Gonzáles. Si bien ya no quedan muchos en ligas extranjeras, hay dos nombres que suenan cada que se abre el mercado de pases de la Liga 1: Raúl Ruidíaz y André Carrillo. Ambos salieron del torneo local, emigraron y el sueño de regresar a Universitario de Deportes y Alianza Lima, respectivamente, está latente.

Ruidíaz (33 años) y Carrillo (32 años) ya pasaron la barrera de los 30 y sus nombres han tomado fuerza este año, cuando incluso se rumoreó su vuelta en los primeros meses: la ‘Pulga’ para la ‘U’ y la ‘Culebra’ para Alianza . Los dos ya están llegando a la recta final de sus carreras y los equipos de sus amores no están del todo bien con sus respectivos planteles. los cremas no han encontrado ese goleador que esperaban para su Centenario y los blanquiazules también vienen sufriendo en ataque. A raíz de ello, la pregunta salta a la vista, ¿es probable verlos de vuelta en el fútbol peruano para el Clausura? Depor conversó con distintos periodistas para saber si realmente se puede concretar sus retornos para el segundo semestre de la temporada y qué factores hacen posible o imposible este escenario.

Raúl Ruidíaz: hacia la nacionalidad estadounidense

Con siete temporadas en Estados Unidos, la posibilidad de que Raúl Ruidíaz regrese a Universitario siempre ha estado ahí, el propio jugador ha aceptado el hecho de querer volver a vestirse de crema, pero cuando llegue el momento indicado. Si bien se especuló con que eso sería a inicio de año, como parte de un fichaje de peso para el Centenario de la ‘U’, nunca terminó por concretarse. La ‘Pulga’ venía de un 2023 lleno de paras por lesiones y parecía el momento perfecto para recuperar la confianza siendo el ‘9′ del elenco de Ate; sin embargo, el jugador no se llegó a desvincular en su momento de Seattle Sounders.

Si bien este año es el último de su contrato con el equipo de la MLS, el hecho de que regrese para el Clausura resulta casi utópico . Desde Estados Unidos, los periodistas Niko Moreno y Alonso Contreras, quienes siguen el día a día de Raúl en Seattle Sounders, confirman esta posición. Una decisión que tiene dos partes, la del propio jugador que se afianza en motivos personales y la del club, cuyo interés es que se respete su vínculo hasta final de temporada.

“En ninguna conversación que he tenido con Raúl, me ha dado la mínima indicación de que él quiera moverse a otro lado, por más que él ama al club de sus amores [Universitario], nunca lo he escuchado hablar de salir de Seattle. Igual, por cómo se maneja el club, tampoco te diría que es factible, no es probable su salida en este verano. Él está contento, quiere permanecer aquí, te lo puedo casi garantizar. Primero, porque viene jugando; y segundo, porque en caso Seattle Sounders quiera deshacerse de él y moverlo a otro equipo de la MLS, tendría que ir a buscar otro jugador en el mercado y el equipo no está preparado para traer un jugador designado”, aseguró Niko Moreno, analista colombiano de Pulso Sports y Soccer Bar .

El mismo discurso lo tiene Alonso Contreras, conocido como ‘Alonso El Inca’. El periodista de Area Sports Network sostiene que no está en los planes del delantero nacional abandonar el equipo de Seattle a mitad de calendario, incluso no lo ven en el futuro cercano dejando la ciudad, pues podría haber próximamente una negociación para su renovación . Con ello, la figura de tener a la ‘Pulga’ en el Clausura empieza a ser solo un sueño para gran parte de la hinchada crema. Su vuelta se hará esperar.

“No, yo no creo que él se vaya a mitad de temporada. Creo que el Centenario para Raúl no está como opción, creo que él se va a quedar hasta diciembre, pero no me sorprendería que en los próximos meses se hable de una posible negociación con Seattle Sounders para hacerle un nuevo contrato, quizá sea por dos años más o un año con opción. Ellos saben que Raúl es el hombre gol; si no llegasen a un acuerdo, se abre la puerta de dejarlo libre en el mercado de la MLS y cualquier equipo lo quisiera tener. Hay equipos que necesitan a Raúl y saben que están esperando de repente que Seattle Sounders lo deje libre; por eso, yo no creo que Raúl regrese a la ‘U’ ni siquiera el próximo año. Yo creo que sus primeras opciones van a ser renovar con Seattle Sounders y segundo, ver qué clubes de la MLS lo quieren”, señaló Alonso Contreras.

Raúl Ruidíaz juega su séptima temporada con el Seattle Sounders. (Foto: AFP)

Los números de Ruidíaz tampoco son malos esta temporada como para plantear siquiera el hecho de dejar a mitad de temporada Seattle. Muchas veces, el no tener continuidad y mantener alguna que otra diferencia con el técnico son los factores que desencadenan una posible salida (al fútbol peruano en este caso). Sin embargo, la ‘Pulga’ no vive esa realidad, más allá de que a inicio de año no estuvo en los planes de su actual entrenador del Seattle, por el nefasto 2023 que tuvo, pero al final se terminó ganando el puesto y su confianza a base de trabajo.

“Es el peor inicio de temporada en la historia de la franquicia y se ha generado por varias razones, las lesiones, algunas decisiones tácticas por parte del entrenador y decisiones con algunos jugadores, entre ellos Raúl Ruídiaz, que durante la pretemporada era claro que no estaba en el plan para el equipo titular del técnico. La pretemporada en España, Raúl no jugó con el primer equipo; de hecho, muchos de los partidos de preparación los hizo con los jugadores de la academia, con los jugadores de recambio, pero su actitud a la situación fue lo que lo llevó hoy en día a ser titular indiscutible. En un inicio, la idea del técnico Brian Schmetzer era poner a Jordan Morris de delantero titular. Lo más resaltante fue que Raúl se convirtió en un líder para los jóvenes, que nunca perdió confianza en sí mismo y que con su juego, liderazgo y esfuerzo logró ser un jugador casi indiscutible para el equipo”, contó Niko Moreno.

Ruidíaz tiene más razones para quedarse en la MLS, no solo por la continuidad que se ha ganado a base de goles, sino también por el factor familia. “Él quiere permanecer aquí, tiene una casa que compró hace un año, tiene una familia aquí que está adaptada, él quiere permanecer en la MLS, en la ciudad de Seattle”, añadió Moreno. En tanto, Alonso Contreras resaltó otra razón fundamental para desechar la idea de verlo en el Clausura: la ciudadanía americana. “Hay que recordar que Raúl este año o el otro, si no me equivoco, ya pasaría a ser elegible para la ciudadanía, eso es algo que pesa mucho en un jugador que milita aquí. No solamente porque facilita como jugador al club, sino también tu vida, es una manera de entrar y salir del país”, remarcó.

Números de Raúl Ruidíaz este año (*) Partidos Minutos Goles Asistencias Seattle Sounders 14 1007′ 7 -

(*) Números consultados hasta el 26 de mayo

André Carrillo: ¿un posible préstamo?

El caso de Carrillo parecería tener un mejor horizonte, según los entrevistados. La noticia de su salida del Al-Hilal, luego de cinco años, sorprendió a muchos, pero más por el destino: el Al-Qadsiah de la segunda división de ese país. Su decisión generó diversas reacciones, pero mal que bien, la ‘Culebra’ tuvo regularidad y fue pieza importante para el ascenso de su equipo. Con un año y medio más de contrato, el sueño de verlo de nuevo en Alianza Lima en el Clausura pareciera que tuviera mejor pinta que la de Ruidíaz.

Las ganas del elenco blanquiazul están, quieren traerlo y salvar el segundo semestre tras el cuestionable fichaje de Jeriel De Santis. El propio jugador también quiere volver en algún momento al club que lo hizo debutar, pero hay factores que pueden complicar este sueño de tenerlo para el Clausura. La primera es la inversión que pueda tener el Al-Qadsiah para la próxima campaña en la máxima competición saudí.

“Es un equipo que tiene de sponsor a una petrolera y quiere llevar a Kevin de Bruyne para jugar en Primera División. Esa fue la apuesta de André, jugar un año en segunda y ascender para ser determinante en un equipo que tiene muchísimo dinero. Yo creo que André no va a jugar en el Perú”, sostuvo Diego Rebagliati en el programa ‘D&T’. Ha quedado claro que el tema económico es muy importante para la ‘Culebra’, teniendo un sueldo estimado de casi siete millones de dólares por temporada.

André Carrillo consiguió el ascenso con Al-Qadisiya. (Foto: Instagram)

El sueldo que percibe Carrillo resulta imposible de igualar en el mercado peruano: gana actualmente casi 600 mil dólares mensuales , una amplia diferencia frente a lo que percibe Paolo Guerrero, el jugador mejor pagado del torneo (130 mil dólares). Primero, la ‘Culebra’ tendría que desprenderse de ese millonario sueldo y ganar mucho menos en Alianza, que pese a todo sigue siendo el equipo con mayor presupuesto y arcas del fútbol peruano.

“Alianza tiene el dinero para reforzarse en el segundo semestre, si necesitan un arquero puede ser Gallese; si necesitan un delantero, puede ser Carrillo. Sí lo veo factible [el regreso de Carrillo], porque Alianza tiene un presupuesto por encima del resto de equipos peruanos y Carrillo creo que ya ha cumplido un ciclo allá [en Arabia Saudita]. Va a ascender a Primera con un equipo que lo más probable es que descienda el próximo año. Si le dan posibilidad de volver al equipo del cual es hincha, y el tema económico no es mayor problema, sí veo que pueda regresar”, comentó Carlos Univazo.

En tanto, Eddie Fleischman resaltó el hecho de que toda decisión del tal magnitud dependerá de André Carrillo, pues si bien el factor dinero podría resultar un problema, hay otras razones que determinarían su eventual regreso, como mantenerse en el radar de Jorge Fossati. “No sé si es posible que vuelva, porque quizás tiene la intención de jugar en la primera saudí. En realidad, parece depender solo de Carrillo, es muy probable que si él quiere, estando a plenitud, Alianza lo quiera sumar. Lo que podría seducirlo son factores extrafutbolísticos y/o familiares. Quizás también ser visto más de cerca por Fossati”, dijo.

Volver a Perú, pensando ya en el reinicio de las Eliminatorias de septiembre, podría pesar en su decisión y si el tema económico es un problema como tal, Alianza podría contemplar la figura del préstamo así como lo hizo con Christian Cueva el año pasado. “A él, la parte económica le interesa, pero también le interesa de alguna manera regresar al Perú y estar más cerca de la selección, donde ya no es un elemento imprescindible, no sé qué tan importante sea Carrillo para Fossati [...] Sí le podría interesar volver, quizá por seis meses como un préstamo, pero no una venta definitiva, venir a préstamo como lo hizo Cueva. Alianza ya lo hizo una vez, podría hacerlo con Carrillo”, comentó Univazo.

Números de André Carrillo en la temporada 2023/24 Partidos Minutos Goles Asistencias Al-Qadsiah 27 2244′ 2 5





