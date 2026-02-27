En una noche cargada de tensión en el Estadio Miguel Grau, donde cada error podía costar la clasificación, Diego Enríquez sostuvo a su equipo hasta la definición por penales y se convirtió en pieza clave de la victoria. El arquero de Sporting Cristal habló en exclusiva con Depor tras el partido y analizó lo desgastante que fue la serie, la preparación previa, lo que se viene ante Sport Huancayo y Carabobo FC, además del respaldo público que recibió de su capitán, Yoshimar Yotún. Sereno pero autocrítico, el guardameta celeste destacó el trabajo mental detrás de su actuación y dejó claro que el objetivo es pelear tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores.

Sporting Cristal consiguió la clasificación vía penales frente a 2 de Mayo. (Foto: Sporting Cristal).

-Diego, fue un partido cerrado, muy tenso, que se resolvió desde los doce pasos. ¿Qué tan desgastante es mentalmente para un arquero llegar a una definición por penales después de 90 minutos sin margen de error?

Sí, bueno, fue un partido que dentro de los 90 minutos no se pudo resolver y bueno tuvimos la chance de los penales de cerrarlo con la hinchada. Eso es una ayuda y una motivación más, pero lo bueno es que se practicó y nos pusimos en todos los escenarios para poder hacerlo bien.

-En la tanda, atajas un penal clave. ¿Cuánto hubo de estudio previo del rival y cuánto de lectura en el momento?

El tema de arquero, más que todo es enfocarte, estar concentrado y tener mente positiva que puedes tapar un penal y ayudar al equipo. En ese caso lo que hice, me preparé días previos sabiendo que en días previos me podría tocar los penales y creo que dio un gran resultado para hacerlo bien y ayudar al equipo que pase de llave.

-Ahora se viene Sport Huancayo, un rival incómodo y en altura. ¿Cómo se prepara un arquero para un contexto tan distinto al de hoy?

Sí, ahora, toca un partido bastante complicado con Sport Huancayo, de visita, ellos siempre se hacen fuerte allá. El equipo está bien, más que todo cosas por corregir: es descansar, relajar el cuerpo, llegar bien con buenas piernas para hacer un gran partido y sacar los tres puntos. Como te comentaba antes, creo que tenemos un plantel muy bueno para pelear ambos campeonatos y siento que tengo que prepararme de esa manera, con ese objetivo de estar en Copa Libertadores bien y también en la Liga 1.

Diego Enríquez fue una de las figuras de la noche en Sporting Cristal. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

-Después aparece Carabobo FC. ¿Qué tan importante es mantener la solidez defensiva en una llave internacional?

Sí, ahora viene un rival que es Carabobo FC, un equipo complicado que tuvo una gran llave contra Huachipato, se hizo fuerte tanto de visita como de local y ahora preparar el partido de una gran manera, saber sus falencias y cosas buenas que tiene. En el tema defensivo, hemos estado bien estos partidos, bastantes seguros atrás en Lima manteniendo el cero, que es lo más importante, y seguir así, trabajando en eso y enfocado.

-Yoshimar Yotún destacó públicamente tu trabajo y tu personalidad. ¿Qué significa para ti el respaldo de un referente como Yoshimar Yotún?

Bueno, con las declaraciones de Yotún, bastante contento, siempre tener el respaldo de tu capitán es muy importante, una motivación y claramente también es una responsabilidad de seguir trabajando, creciendo y forjando ese cáracter que siempre lo he tenido desde que empecé mi carrera, muy contento por él y por el plantel que siempre me dan los consejos y buenas vibras para llegar bien a los partidos.

