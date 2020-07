Sporting Cristal continúa trabajando duro con el claro objetivo de recuperar el ritmo y llegar con todo al reinicio de la Liga 1, pero no todo es seriedad en La Florida. La página oficial del club compartió una serie de fotografías donde se puede observar el buen los buenos ánimos con los que entrenan los futbolistas.

Cabe precisar que en una de las últimas conferencias de prensa que brindó Roberto Mosquera, contó algunos detalles de lo que vienen siendo los trabajos actualmente y la tecnología de la que se apoyan para mejorar los resultados.

“Estoy feliz, la tercera fase de entrenamiento es donde comenzamos a trabajar la parte táctica, comenzamos a estudiar a los rivales y lo que estoy buscando es una unidad funcional que nos permita tener articulada la parte física, táctica y técnica. Estamos en una etapa crucial para medir el cómo defender y atacar”, aseguró.

“Trabajamos con un GPS de última generación, mientras estamos entrenando nos van paneando el nivel de intensidad de los jugadores, tenemos una carga específica para cada jugador. Nos ha pasado que algunos no llegan a las cargas y vemos el tema con cada uno para saber si es una lesión o un tema de voluntad. Y sí tenía un fastidio en el tobillo. No hay forma cómo con el GPS no darnos cuenta de la intensidad que necesitamos. Entrenar de esa forma es llevarla después a los partidos para que Cristal sea un equipo intenso”, continuó.

Revisa las fotos subió Sporting Cristal para ver cómo entrenan los celestes de cara al reinicio de la Liga 1.

